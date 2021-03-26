شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة مصر وجزر القمر فى التصفيات الأفريقية و القناة المفتوحة الناقلة لها والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يختتم منتخب مصر مشواره فى التصفيات الأفريقية ، المؤهلة لبطولة الأمم الافريقية بالكاميرون العام المقبل 2022 ، والذى ضمن فيها الفراعنة التأهل رسميا للنهائيات بعد وصولة للنقطة التاسعة بصرف النظر عن نتيجة مباراة مصر وجزرالقمر ، بعد فوزه على توجو و التعادل فى مباراتي كينيا ذهابا وايابا وأمام جزر القمر فى مباراة الذهاب .

و تحدد موعد مباراة مصر و جزرالقمر يوم الاثنين المقبل فى ختام التصفيات الأفريقية ، على ان يلتقي منتخبي توجو وكينيا فى مباراة تحصيل حاصل بعدما خرج المنتخبين من المنافسة رسميا على التاهل .

ومن المتوقع ان يدفع حسام البدرى المدير الفني لمنتخب مصر ببعض العناصر الجديدة فى المباراة بعدما ضمن التاهل فى مقدمتهم ياسر ابراهيم وعلى جبر و مصطفي فتحى و محمد النني و عمرو السولية واسلام عيسي .

وتأكد اذاعة المباراة على قناة on sport البث الارضي على أن تذاع فضائيا على قنوات بين سبورت صاحبة الحقوق الحصرية .

ومن المعروف أن موعد مباراة مصر وجزر القمر تحدد له السادسة مساء الاثنين المقبل على ستاد القاهرة الدولى ، ويبحث الكثيرون عن قناة مفتوحة لمشاهدة المباراة وتعد قناة اون سبورت صاحبة حقوق نقل المباراة على البث الارضي فقط