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موعد مباراة مصر وجزر القمر فى التصفيات الأفريقية و القناة المفتوحة الناقلة لها

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هشام أبو حديد 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يختتم منتخب مصر مشواره فى التصفيات الأفريقية ، المؤهلة لبطولة الأمم الافريقية بالكاميرون العام المقبل 2022 ، والذى ضمن فيها الفراعنة التأهل رسميا للنهائيات بعد وصولة للنقطة التاسعة بصرف النظر عن نتيجة مباراة مصر وجزرالقمر ، بعد فوزه على توجو و التعادل فى مباراتي كينيا ذهابا وايابا وأمام جزر القمر فى مباراة الذهاب .

و تحدد موعد مباراة مصر و جزرالقمر يوم الاثنين المقبل فى ختام التصفيات الأفريقية ، على ان يلتقي منتخبي توجو وكينيا فى مباراة تحصيل حاصل بعدما خرج المنتخبين من المنافسة رسميا على التاهل .

ومن المتوقع ان يدفع حسام البدرى المدير الفني لمنتخب مصر ببعض العناصر الجديدة فى المباراة بعدما ضمن التاهل فى مقدمتهم ياسر ابراهيم وعلى جبر و مصطفي فتحى و محمد النني و عمرو السولية واسلام عيسي .

وتأكد اذاعة المباراة على قناة on sport البث الارضي على أن تذاع فضائيا على قنوات بين سبورت صاحبة الحقوق الحصرية .

ومن المعروف أن موعد مباراة مصر وجزر القمر تحدد له السادسة مساء الاثنين المقبل على ستاد القاهرة الدولى ، ويبحث الكثيرون عن قناة مفتوحة لمشاهدة المباراة وتعد قناة اون سبورت صاحبة حقوق نقل المباراة على البث الارضي فقط

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احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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