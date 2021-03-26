شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب مصر يدرس التبرع بجزء من مكافأة التأهل لضحايا قطار الصعيد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف أحد أعضاء الجهاز الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم أنه سيقترح على حسام البدري المدير الفني للمنتخب التبرع بجزء من مكافأة المنتخب الخاصة بالتأهل إلى بطولة الأمم الأفريقية 2022 بالكاميرون لأسر ضحايا ومصابي قطار الصعيد الذين استشهدوا وأصيبوا في حادثة اليوم فى سوهاج .

وقال عضو الجهاز إن هناك اجتماعا داخل المنتخب سواء علي مستوى الجهاز الفني أو اللاعبين بدعم ومساعدة أسر الضحايا والمصابين في هذا الحادث الأليم الذي أصاب جموع المصرين.

وكشف عضو الجهاز الفني أن المنتخب سيخاطب اتحاد الكرة لاتباع الإجراءات الخاصة بتحويل التبرع إلى حساب أسر الضحايا والمصابين.

كان منتخب مصر الأول لكرة القدم قد تأهل رسميا أمس الي أمم أفريقيا بعد تعادله الإيجابي مع نظيره كينيا 1-1 في مباراة الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2022.

وعزز المنتخب المصري تصدره لجدول ترتيب المجموعة برصيد 9 نقاط وحسم تأهله رسميا بغض النظر عن مباراته المقبلة امام جزر القمر الذي تأهل أيضا فيما رفع المنتخب الكيني رصيده الي النقطة الرابعة .

أحزر هدف تأهل المنتخب المتأهل محمد مجدي قفشة في الدقيقة الثالثة فيما تعادل لكينيا عبدالله حسن في الدقيقة 64.

ونجح حسام البدري المدير الفني وجهازه المعاون من انتزاع تأشيرة التأهل بعد اقتناص نقطة ثمينة.