شكرا لقرائتكم خبر عن «مودريتش» على أعتاب تحطيم رقم تاريخي مع كرواتيا أمام قبرص والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أصبح لوكا مودريتش نجم ريال مدريد على بعد خطوة واحدة ليصبح اللاعب الذى خاض أكبر عدد من المباريات مع منتخب كرواتيا، حيث سيصل إلى 135 مباراة حين يواجه قبرص اليوم فى السباق نحو مونديال قطر 2022.

وعادل مودريتش، الذى دافع عن قميص فريق «رقعة الشطرنج» لأول مرة فى أول مارس 2006 فى مباراة ودية أمام الأرجنتين بمدينة بازل السويسرية، الأربعاء الماضى، رقم داريو سرنا حين خاض مواجهة سلوفينيا التى انتهت بخسارة رجال المدرب زلاتو داليتش (0-1) فى أول موعد للفريق بالتصفيات.

وسيستقبل وصيف مونديال روسيا 2018 نظيره القبرصى، السبت، وحال خاض مودريتش اللقاء سيكسر رقم «سرنا» ليصبح اللاعب الذى خاض أكبر عدد من المباريات مع منتخب كرواتيا.

وشارك مودريتش فى بطولات كأس العالم فى ألمانيا 2006، والبرازيل 2014، وروسيا 2018، واختير أفضل لاعب فى هذه النسخة الأخيرة التى بلغت فيها كرواتيا النهائى أمام فرنسا البطلة.

كما خاض بطولة الأمم الأوروبية فى النمسا وسويسرا عام 2008، وفى بولندا وأوكرانيا عام 2012، وفى فرنسا 2016.