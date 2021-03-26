شكرا لقرائتكم خبر عن فترة التوقف سلاح «إنتر ميلان» للانقضاض على «الكالتشيو» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

يستغل ثنائى هجوم إنتر ميلان أليكسيس سانشيز ولاتارو مارتينيز فترة التوقف الدولى الحالية والتصفيات المؤهلة لكأس العالم، للاستعداد لمباراة بولونيا بالكالتشيو.

وبحسب صحيفة «توتو سبورت» الإيطالية، فإن سانشيز ولاتارو مع أندريا بينامونتى استمرا فى إيطاليا، وواصلا التدريبات مع النيراتزورى.

وأضافت: «من المتوقع أن يبدأ الثنائى الأمريكى الجنوبى المباراة ضد بولونيا يوم 3 أبريل المقبل، حيث حصل على راحة أكبر».

وتم تأجيل تصفيات كأس العالم لمنتخبات أمريكا الجنوبية، بسبب فيروس كورونا، لذلك لم يُسافر اللاعبون مثل باقى زملائهم.

يُذكر أن أنطونيو كونتى المدير الفنى لإنتر ميلان، اعتمد على ثنائية سانشيز ولاوتارو 5 مرات، وانتهت المباريات بثلاثة انتصارات وهزيمتين.

فى سياق منفصل، قالت الصحيفة إن لاوتارو مارتينيز سيُجدد عقده مع النيراتزورى قريبًا، حيث سيوقع على عقد براتب 4.5 مليون يورو فى الموسم، ولكن بدون شرط جزائى.

على جانب آخر، يعتقد جيامبييرو فينتورا المدير الفنى السابق لمنتخب إيطاليا، أن فريق إنتر ميلان، هو المرشح الأول للفوز ببطولة الدورى الإيطالى هذا الموسم.

إنتر ميلان - صورة أرشيفية

النيراتزورى يتصدر جدول ترتيب الكالتشيو برصيد 65 نقطة، على بعد 6 نقاط من ميلان صاحب المرتبة الثانية، ويملك الأفاعى مواجهة مؤجلة أمام ساسولو.

وقال فينتورا فى تصريحات نقلها موقع «فوتبول إيطاليا»: «هل إنتر سيفوز بالدورى؟ نعم، قبل ذلك قيل إنهم المرشحون الأوفر حظًا لأنه لم يكن لديهم أى مباريات فى مسابقات الكأس».

واستكمل مدرب الأتزورى الأسبق حديثه قائلًا: «الآن، لا أحد لديه أى مباريات كأس بعد الآن».

واختتم صاحب الـ73 عامًا: «بدون إصابات، كان من الممكن أن يقترب ميلان أكثر من إنتر، الذى هو المرشح الأوفر حظًا».

جدير بالذكر أن الروسونيرى كان يتصدر جدول ترتيب الكالتشيو حتى الجولة رقم 21، ولكنه فقد الصدارة بعدما تعرض لعدة إصابات.