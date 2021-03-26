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أحمد نادر السيد يشارك في مران حراس الزمالك 

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إيهاب الفولي 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - عاد أحمد نادر السيد حارس مرمى فريق الناشئين مواليد ٢٠٠٣ للمشاركة في تدريبات الفريق الأول، بعد حصوله على إذن من الجهاز الفني للغياب عن تدريبات أمس للمشاركة مع فريقه في ودية بتروجت.

وشارك أحمد نادر في تدريبات الحراس اليوم الجمعة برفقة كل من محمد أبو جبل ومحمد عواد وسيد عطية تحت إشراف البرازيلي أوليفيرا مدرب الحراس.

ويستعد الفريق للقاء مولودية الجزائر المقرر لها يوم ٣ أبريل المقبل في الجولة الخامسة لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا والتي ستقام في الجزائر.

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محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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