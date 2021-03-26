شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد نادر السيد يشارك في مران حراس الزمالك والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - عاد أحمد نادر السيد حارس مرمى فريق الناشئين مواليد ٢٠٠٣ للمشاركة في تدريبات الفريق الأول، بعد حصوله على إذن من الجهاز الفني للغياب عن تدريبات أمس للمشاركة مع فريقه في ودية بتروجت.
وشارك أحمد نادر في تدريبات الحراس اليوم الجمعة برفقة كل من محمد أبو جبل ومحمد عواد وسيد عطية تحت إشراف البرازيلي أوليفيرا مدرب الحراس.
ويستعد الفريق للقاء مولودية الجزائر المقرر لها يوم ٣ أبريل المقبل في الجولة الخامسة لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا والتي ستقام في الجزائر.
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