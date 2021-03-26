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إمام عاشور يحضر مران الزمالك لمؤازرة زملائه

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إيهاب الفولي 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - استغل إمام عاشور، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك حصوله على إجازة من المنتخب الأولمبي اليوم الجمعة، وتواجد في مقر النادي لمتابعة تدريب الفريق. وحرص إمام عاشور على مصافحة اللواء المستشار عماد عبد العزيز الذي تواجد لمتابعة تدريب اليوم لمؤازرة الفريق قبل لقاء مولودية الجزائر المقبل.

ويستعد الفريق للقاء مولودية الجزائر المقرر له ٣ أبريل المقبل بالجزائر، في الجولة الخامسة لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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