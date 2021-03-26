شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يحدد مدة غياب حمدي فتحي بعد إصابته مع المنتخب الوطني والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حرص سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي على الاتصال بحمدي فتحي لاعب الفريق للاطمئنان على إصابته التي تعرض لها اليوم، خلال مشاركته مع المنتخب في مباراة كينيا التي أقيمت بكينيا في الجولة الخامسة من تصفيات كأس الأمم الإفريقية.

وجاء التشخيص المبدئي لإصابة حمدي فتحي أنها جزع في الكوع، لكن اللاعب سوف يجري أشعة غدًا خشية أن تكون الإصابة متفاقمة أكثر من ذلك. وفي ضوء الأشعة تتحدد فترة غياب حمدي فتحي عن الأهلي في المباريات المقبلة.

وكشف الدكتور محمد أبوالعلا طبيب منتخب مصر في تصريحات للموقع الرسمي لاتحاد الكرة طبيعة الإصابة التي تعرض لها لاعب وسط الفراعنة حمدي فتحي، ولم يستكمل اللاعب مشاركته في مباراة كينيا بالتصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا أمس، واستبدل في الشوط الثاني.

وأوضح أبوالعلا أن حمدى فتحي أصيب بشرخ في إحدى عظمتي الذراع، وذلك وفقا لما أثبتته الأشعة التي أجريت له في أحد المستشفيات المتخصصة القريبة من المطار، فور عودة البعثة من نيروبي.

وعادت بعثة منتخب مصر إلى القاهرة الجمعة بعدما تعادل أبناء النيل مع كينيا 1-1، حيث حسموا تأهلهم رسميا لنهائيات كأس الأمم الأفريقية 2022. وضمن منتخب مصر التأهل رسميا إلى أمم أفريقيا للمرة الـ 25 في تاريخه.