الأباتشي.. كاف يبرز أهداف ومهارات شيكابالا في أدغال أفريقيا (صورة)

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شكرا لقرائتكم خبر عن الأباتشي.. كاف يبرز أهداف ومهارات شيكابالا في أدغال أفريقيا (صورة) والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أبرزت الصفحة الرسمية للاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، بعض من أهداف ومهارات محمود عبد الرازق شيكابالا، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بالبطولات الإفريقية. ونشرت الصفحة الرسمية للبطولات الإفريقية مقطع فيديو لبعض من أهداف ومهارات قائد الزمالك، والتي دون عليها عبارات قائد، ساحر، فارس.
ويواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك استعداداته لمواجهة مولودية الجزائر بالجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا. ويقدم الموقع الرسمي للزمالك فيديو من كواليس تدريبات الفريق اليوم.
وحصل الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، على عدد من مباريات فريق مولودية الجزائر لدراسته قبل المواجهة التي ستجمع الفريقين بدوري الأبطال.
وتسلم الفرنسي باتريس كارتيرون تسجيل لمباريات مولودية الجزائر الأربع الماضية بدور المجموعات أمام الزمالك والترجي التونسي ومباراتي تونجيت السنغالي، من أجل الوقوف على نقاط القوة والضعف بالفريق المنافس. ويحل الفريق ضيفا على مولودية الجزائر في الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، المقرر له يوم ٣ أبريل المقبل.
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