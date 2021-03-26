شكرا لقرائتكم خبر عن الأباتشي.. كاف يبرز أهداف ومهارات شيكابالا في أدغال أفريقيا (صورة) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أبرزت الصفحة الرسمية للاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، بعض من أهداف ومهارات محمود عبد الرازق شيكابالا، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بالبطولات الإفريقية. ونشرت الصفحة الرسمية للبطولات الإفريقية مقطع فيديو لبعض من أهداف ومهارات قائد الزمالك، والتي دون عليها عبارات قائد، ساحر، فارس.

ويواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك استعداداته لمواجهة مولودية الجزائر بالجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا. ويقدم الموقع الرسمي للزمالك فيديو من كواليس تدريبات الفريق اليوم.

وحصل الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، على عدد من مباريات فريق مولودية الجزائر لدراسته قبل المواجهة التي ستجمع الفريقين بدوري الأبطال.

وتسلم الفرنسي باتريس كارتيرون تسجيل لمباريات مولودية الجزائر الأربع الماضية بدور المجموعات أمام الزمالك والترجي التونسي ومباراتي تونجيت السنغالي، من أجل الوقوف على نقاط القوة والضعف بالفريق المنافس. ويحل الفريق ضيفا على مولودية الجزائر في الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، المقرر له يوم ٣ أبريل المقبل.

صورة من حساب كاف تعليقات على مهارات شيكابالا