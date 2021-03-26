شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون يحدد برنامجًا تدريبيًا خاصًا لتجهيز أحمد فتوح لمواجهة المولودية والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - خضع أحمد فتوح لاعب الفرق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لتدريبات بدنية على هامش المران الجماعي المقام «الجمعة» على استاد عبداللطيف أبورجيلة.
ووضع الجهاز الفني للفريق برنامجا بدنيا للاعب، بعد حصوله على راحة سلبية لعدة أيام بعد إصابته بنزلة برد.
ويحل الفريق ضيفا على مولودية الجزائر في الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، المقرر له يوم ٣ أبريل المقبل.
ويسعي الزمالك لتحقيق الفوز بمباراة المولودية والعودة من الجزائر بالنقاط الثلاث من أجل الحفاظ على أمل البقاء في المنافسة على الصعود لدور الثمانية لدوري رابطة الأبطال الأفريقي.
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