شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون يعقد جلسة فنية مع لاعبي الزمالك استعدداً لمواجهة المولودية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - عقد الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك جلسة مع اللاعبين «الجمعة» على هامش المران المقام على استاد عبداللطيف أبورجيلة. وحرص باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق على شرح بعض الأمور الفنية التي سيتم تطبيقها في التدريبات اليوم.

وطلب كارتيرون من اللاعبين ضرورة التركيز في التدريبات استعدادا للمرحلة المقبلة. ويحل الفريق ضيفا على مولودية الجزائر في الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، المقرر له يوم ٣ أبريل المقبل.

وحصل الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون على عدد من مباريات فريق مولودية الجزائر لدراسته قبل المواجهة التي ستجمع الفريقين بدوري الأبطال.

وتسلم الفرنسي باتريس كارتيرون تسجيلا لمباريات مولودية الجزائر الأربع الماضية بدور المجموعات أمام الزمالك والترجي التونسي ومباراتي تونجيت السنغالي من أجل الوقوف على نقاط القوة والضعف بالفريق المنافس.

ويحل الفريق ضيفا على مولودية الجزائر في الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، المقرر لها يوم ٣ أبريل المقبل.