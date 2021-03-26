شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون يعقد جلسة فنية مع لاعبي الزمالك استعدداً لمواجهة المولودية والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - عقد الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك جلسة مع اللاعبين «الجمعة» على هامش المران المقام على استاد عبداللطيف أبورجيلة. وحرص باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق على شرح بعض الأمور الفنية التي سيتم تطبيقها في التدريبات اليوم.
وطلب كارتيرون من اللاعبين ضرورة التركيز في التدريبات استعدادا للمرحلة المقبلة. ويحل الفريق ضيفا على مولودية الجزائر في الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، المقرر له يوم ٣ أبريل المقبل.
وحصل الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون على عدد من مباريات فريق مولودية الجزائر لدراسته قبل المواجهة التي ستجمع الفريقين بدوري الأبطال.
وتسلم الفرنسي باتريس كارتيرون تسجيلا لمباريات مولودية الجزائر الأربع الماضية بدور المجموعات أمام الزمالك والترجي التونسي ومباراتي تونجيت السنغالي من أجل الوقوف على نقاط القوة والضعف بالفريق المنافس.
ويحل الفريق ضيفا على مولودية الجزائر في الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، المقرر لها يوم ٣ أبريل المقبل.
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