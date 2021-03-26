شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الزمالك اليوم.. كارتيرون يدرس مولودية الجزائر (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك استعداداته لمواجهة مولودية الجزائر بالجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا. ويقدم الموقع الرسمي للزمالك فيديو من كواليس تدريبات الفريق اليوم.
وحصل الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، على عدد من مباريات فريق مولودية الجزائر لدراسته قبل المواجهة التي ستجمع الفريقين بدوري الأبطال.
وتسلم الفرنسي باتريس كارتيرون تسجيلًا لمباريات مولودية الجزائر الأربع الماضية بدور المجموعات أمام الزمالك والترجي التونسي ومباراتي تونجيت السنغالي، من أجل الوقوف على نقاط القوة والضعف بالفريق المنافس. ويحل الفريق ضيفًا على مولودية الجزائر في الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، المقرر له يوم ٣ أبريل المقبل.
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