شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الزمالك اليوم.. كارتيرون يدرس مولودية الجزائر (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك استعداداته لمواجهة مولودية الجزائر بالجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا. ويقدم الموقع الرسمي للزمالك فيديو من كواليس تدريبات الفريق اليوم.

وحصل الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، على عدد من مباريات فريق مولودية الجزائر لدراسته قبل المواجهة التي ستجمع الفريقين بدوري الأبطال.

وتسلم الفرنسي باتريس كارتيرون تسجيلًا لمباريات مولودية الجزائر الأربع الماضية بدور المجموعات أمام الزمالك والترجي التونسي ومباراتي تونجيت السنغالي، من أجل الوقوف على نقاط القوة والضعف بالفريق المنافس. ويحل الفريق ضيفًا على مولودية الجزائر في الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، المقرر له يوم ٣ أبريل المقبل.