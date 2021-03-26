«كسر وليس شرخ».. الأهلي يكشف تفاصيل إصابة حمدي فتحي مع المنتخب.. واللاعب يغيب عن مواجهات مصيرية للأحمر أبرزها الزمالك

الشارقة - اميمة ياسر -

كشف النادي الأهلي عن نتيجة الفحوصات الطبية التي خضع لها حمدي فتحي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، وذلك بعد إصابته في مباراة المنتخب الوطني أمام نظيره الكيني أمس بتصفيات أمم أفريقيا الكاميرون 2021.

وقال الدكتور أحمد أبو عبلة، رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن إصابة حمدى فتحي عبارة عن "كسر فى إحدى عظمتيّ الذراع (الكعبرة)".

وأوضح طبيب الأهلي أن اللاعب سيتم وضع ذراعه في الجبس لمدة شهر، على أن يخضع لفحوصات طبية وأشعة أسبوعية بشكل دور من أجل الاطمئنان على تثبيت العظمة التي تعرضت للكسر.

وأوضح أن حمدي فتحي يحتاج لفترة زمنية "قد تصل إلى شهرين كاملين"، قبل أن يعود إلى التدريبات الجماعية والمباريات من جديد، وذلك بناءاً على مدى استجابة عظمة ذراع اللاعب للالتئام خلال مرحلة العلاج والتأهيل.

وأشار أبوعبلة إلى أنه بعد إخضاع حمدي فتحي للعديد من الفحوصات الطبية وبعد مراجعة التقارير الطبية الخاصة بإصابته، تم استبعاد فكرة التدخل الجراحي لعلاجه، والاتجاه نحو الإجراء التحفظي بشأن «تجيس» ذراع اللاعب، وتجهيزه للمرحلة المقبلة؛ للعودة بشكل تدريجي للتدريبات الجماعية.

ومن المقرر أن يبتعد حمدي فتحي بسبب الإصابة عن مواجهات مصيرية لفريقه الأهلي عقب نهاية فترة الأجندة الدولية، حيث يخوض الفريق الأحمر مباريات حاسمة سواء على صعيد دورى الأبطال الأفريقي أو بطولة الدوري.

وسيغيب حمدي فتحي عن 13 مباراة للأهلي وهي: "النصر بكأس مصر، ومباراتى القمة أمام الزمالك في الدورى، وسموحة وإنبى والمصرى والجونة وغزل المحلة والاتحاد السكندرى، بجانب مباراتى المريخ السودانى وسيمبا التنزانى بدوري أبطال أفريقيا، ومباراتى الذهاب والإياب للدور ربع النهائى لدوري الأبطال حال تأهل المارد الأحمر لها.