كرة يد.. مصر تترقب.. تحديد موعد قرعة أوليمبياد طوكيو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد علام:

أعلن الاتحاد الدولي لكرة اليد الأول من إبريل المقبل، موعداً لإجراء قرعة أوليمبياد طوكيو لمنافسات كرة اليد للرجال والسيدات.

وذكر الاتحاد الدولي لكرة اليد أن القرعة ستقام يوم 1 ابريل في مدينة بازل السويسرية، وسيتم إذاعة حفل القرعة عبر صفحة الاتحاد الدولي الرسمية على "فيسبوك".

ويشارك في أوليمبياد طوكيو 12 فريقا وهم: مصر، اليابان منظم البطولة، الدنمارك، النرويج، فرنسا، السويد، ألمانيا، البرتغال، البرازيل، إسبانيا، الأرجنتين والبحرين.

ويتم تقسيم المنتخبات المشاركة في البطولة على مجموعتين، بحيث تضم كل مجموعة 6 فرق، ويتأهل 4 من كل مجموعة إلى دور الثمانية.

ويتواجد منتخب مصر في التصنيف الخامس ضمن الفرق المشاركة في أوليمبياد طوكيو مع أسبانيا، بينما الدنمارك بطل العالم والنرويج في التصنيف الاول، يأتي خلفهما فرنسا والسويد في التصنيف الثاني، بينما يضم التصنيف الثالث المانيا والبرتغال.

وجاءت اليابان منظم البطولة والبرازيل في التصنيف الرابع، بينما تتواجد الأرجنتين والبحرين في التصنيف السادس.

وسيكون نظام القرعة كالتالي: يتم البدء بسحب فرق من التصنيف السادس أولا ويتم توزيعها على المجموعتين، ثم فرق المستوي الخامس، ثم المستوي الثالث، ثم المستوي الثاني، ثم المستوي الأول، على أن يتم منح اليابان مستضيف البطولة، اختيار المجموعة التي يتواجد فيها، ثم يتم تسكين البرازيل في المجموعة الأخرى.