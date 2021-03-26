الحضري يسافر إلى الإمارات للحصول على الرخصة التدريبية B

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مصطفى:

سافر عصام الحضري حارس مرمى الأهلي والزمالك ومنتخب مصر السابق، إلى الإمارات، للحصول على الرخصة التدريبية B من الاتحاد الآسيوي لكرة القدم.

وكان الحضري حصل على الرخصة التدريبية C من الاتحاد الآسيوي.

ويحرص الحضري على الحصول على الرخص التدريبية اللازمة بعد الاعتزال، تمهيدا لدخوله مجال التدريب وتولي أحد الأندية أو المنتخبات الكبرى.

وتوج الحضري مع منتخب مصر بلقب كأس الأمم الإفريقية أربع مرات، كأكثر اللاعبين الأفارقة تتويجا بالبطولة بالتساوي أحمد حسن.

كما شارك صاحب الـ48 عاما في نسختين بكأس العالم للقارات، ونهائيات كأس العالم في مونديال روسيا 2018.