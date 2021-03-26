مران الزمالك.. كارتيرون يدرس المولودية بالفيديو.. وعودة فتوح والمثلوثي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

استأنف الزمالك استعداداته لمواجهة مولودية الجزائر في دوري أبطال إفريقيا وسط غياب اللاعبين الدوليين خلال فترة التوقف الدولي.

ووفقا للموقع الرسمي للزمالك، فإن لاعبي الفريق أدوا جانبا من التدريبات البدنية قبل انطلاق المران بمجمع صالات الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة.

وفضَّل فرناندو مدرب الأحمال أداء اللاعبين للإطالات بمجمع الصالات قبل بدء التدريبات الجماعية.

ويستهدف الجهاز الفني للفريق بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون الوصول لأعلى معدلات اللياقة البدنية استعدادا للفترة المقبلة.

وحصل الجهاز الفني على عدد من مباريات فريق مولودية الجزائر لدراسته قبل المواجهة التي ستجمع بين الفريقين في دوري الأبطال.

وتسلم كارتيرون تسجيلا لمباريات مولودية الجزائر الأربع الماضية بدور المجموعات أمام الزمالك والترجي التونسي ومباراتي تونجيت السنغالي، من أجل الوقوف على نقاط القوة والضعف بالفريق المنافس.

وعقد كارتيرون جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق التدريبات الجماعية على إستاد عبد اللطيف أبو رجيلة لشرح بعض الأمور الفنية التي سيتم تطبيقها في التدريبات.

وطلب كارتيرون من اللاعبين ضرورة التركيز في التدريبات استعدادا للمرحلة المقبلة.

من جانبه، انتظم أحمد فتوح ظهير أيسر الفريق في تدريبات الزمالك بعد تماثله للشفاء.

وكان فتوح تعرض للإصابة بنزله برد تسببت في استبعاده من معسكر منتخب مصر، وحصل اللاعب على راحة سلبية قبل أن ينتظم في تدريبات الفريق اليوم الجمعة.

كما شارك التونسي حمزة المثلوثي ظهير أيمن الفريق في التدريبات بعد عودته إلى القاهرة أمس الخميس قادما من تونس، عقب حصوله على أجازة من الجهاز الفني للفريق بقيادة الفرنسي كارتيرون.

ويحل الزمالك ضيفا على مولودية الجزائر في الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا يوم 3 إبريل المقبل.

ويسعى الزمالك للفوز بالمباراتين المتبقيتين وحصد الست نقاط من أجل الحفاظ على حظوظه في التأهل لربع النهائي، بشرط خسارة مولودية الجزائر أمام الترجي في الجولة الأخيرة.

يُذكر أن الزمالك لم يحقق أي فوز في دور المجموعات ليحصد نقطتين فقط ويبقى في المركز الثالث خلف المولودية صاحب الـ8 نقاط والترجي التونسي المتصدر بـ10 نقاط، بينما يتذيل توينجيت الترتيب بنقطة وحيدة.