مصدر بالأهلي يفجر مفاجأة حول فترة غياب حمدي فتحي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

فجر مصدر بالأهلي مفاجأة من العيار الثقيل حول إصابة حمدي فتحي، لاعب وسط الفريق، الذي تعرض لها خلال مباراة المنتخب الوطني أمام كينيا أمس الخميس بنيروبي في التصفيات القارية المؤهلة لبطولة أمم افريقيا بالكاميرون 2022.

وقال المصدر، في تصريحات خاصة لمصراوي، إن الأهلي اطلع على الآشعة التي خضع لها حمدي فتحي بعد وصوله من نيروبي، والتي تبين من خلالها أن الإصابة عبارة عن "كسر قوي في عظمة الكعبرة" وليس شرخًا.

وأضاف أن حمدي فتحي سيغيب فترة لن تقل عن ثمانية أسابيع من أجل التعافي والعودة للمشاركة.

وأوضح المصدر: "حمدي فتحي انضم بذلك إلى أيمن أشرف مدافع الفريق الذي يعاني في معسكر المنتخب الوطني من خشونة في الركبة، وهناك حالة من الدهشة الشديدة في الإصرار على تواجده".

وكان محمد أبو العلا طبيب منتخب مصر كشف أن إصابة حمدي فتحي عبارة عن شرخ في أحد عظمتي الذراع "الكعبرة".

وأضاف الطبيب أن لاعب وسط منتخب مصر خضع لآشعة عقب عودة بعثة المنتخب من كينيا في إحدى المستشفيات المتخصصة القريبة من المطار.

وعادت بعثة المنتخب إلى القاهرة صباح اليوم الجمعة على متن الطائرة الخاصة، قادمةً من العاصمة الكينية نيروبي بعد تأهل المنتخب رسميا إلى نهائيات أمم إفريقيا بالتعادل مع كينيا 1-1.

يُذكر أن الأهلي سيتوجه إلى السودان يوم 31 مارس الجاري استعدادا لمواجهة المريخ يوم 3 إبريل المقبل في الجولة الخامسة من منافسات المجموعة الأولى بدور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.