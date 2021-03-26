إمام عاشور يحضر مران الزمالك

ياسر رشاد - القاهرة - استغل إمام عاشور لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، حصوله على إجازة من المنتخب الأولمبي اليوم الجمعة، وتواجد في مقر النادي لمتابعة تدريب الفريق.
وحرص إمام عاشور على مصافحة اللواء المستشار عماد عبدالعزيز الذي تواجد لمتابعة تدريب اليوم لمؤازرة الفريق قبل لقاء مولودية الجزائر المقبل.
ويستعد الفريق للقاء مولودية الجزائر المقرر له ٣ أبريل المقبل بالجزائر، في الجولة الخامسة لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.
رئيس الزمالك يؤازر اللاعبين
حرص اللواء المستشار عماد عبدالعزيز رئيس نادي الزمالك، على حضور تدريب الفريق الأول المقام حاليا على ستادعبد اللطيف أبو رجيلة، لمؤازرة اللاعبين والجهاز الفني.
وحرص رئيس النادي على الاطمئنان على حالة أحمد فتوح الظهير الأيسر للفريق بعدما عاد اللاعب للمشاركة في التدريبات بعد تماثله للشفاء من الإصابة بنزلة برد.
ويحل الفريق ضيفا على مولودية الجزائر في الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا، المقرر له يوم ٣ أبريل المقبل.
كارتيرون يرفع الحمل البدني لاعبي الزمالك
ركز الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، على رفع معدلات اللياقة البدنية للاعبين خلال المران المقام حاليا على ستادعبد اللطيف أبو رجيلة.
وقام الجهاز الفني بتقسيم اللاعبين لمجموعتين أدت كل منهما تدريبات بدنية قوية، وتولى البرتغالي فرناندو مدرب الأحمال والدكتور عمرو المطراوي أخصائي التأهيل والعلاج الطبيعي الإشراف على المران.
ويحل الفريق ضيفا على مولودية الجزائر في الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا، المقرر له يوم ٣ أبريل المقبل.
تدريبات بدنية خاصة لأحمد فتوح
خضع أحمد فتوح لاعب الفرق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لتدريبات بدنية على هامش المران الجماعي المقام حاليا على ستادعبد اللطيف أبو رجيلة.
ووضع الجهاز الفني للفريق برنامجا بدنيا للاعب، بعد حصوله على راحة سلبية لعدة أيام بعد إصابته بنزلة برد.
ويحل الفريق ضيفا على مولودية الجزائر في الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا، المقرر له يوم ٣ أبريل المقبل.