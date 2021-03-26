رئيس الزمالك يؤازر اللاعبين

ياسر رشاد - القاهرة - حرص اللواء المستشار عماد عبد العزيز رئيس نادي الزمالك، على حضور تدريب الفريق الأول المقام حاليا على ستاد عبد اللطيف أبو رجيلة، لمؤازرة اللاعبين والجهاز الفني.

وحرص رئيس النادي على الاطمئنان على حالة أحمد فتوح الظهير الأيسر للفريق بعدما عاد اللاعب للمشاركة في التدريبات بعد تماثله للشفاء من الإصابة بنزلة برد.

ويحل الفريق ضيفا على مولودية الجزائر في

الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، المقرر له يوم ٣ أبريل المقبل.

كارتيرون يرفع الحمل البدني لاعبي الزمالك

ركز الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، على رفع معدلات اللياقة البدنية للاعبين خلال المران المقام حاليا على ستاد عبد اللطيف أبو رجيلة.

وقام الجهاز الفني بتقسيم اللاعبين لمجموعتين أدت كل منهما تدريبات بدنية قوية، وتولى البرتغالي فرناندو مدرب الأحمال والدكتور عمرو المطراوي أخصائي التأهيل والعلاج الطبيعي الإشراف على المران.

ويحل الفريق ضيفا على مولودية الجزائر في

الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، المقرر له يوم ٣ أبريل المقبل.

تدريبات بدنية خاصة لأحمد فتوح

خضع أحمد فتوح لاعب الفرق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لتدريبات بدنية على هامش المران الجماعي المقام حاليا على ستاد عبد اللطيف أبو رجيلة.

ووضع الجهاز الفني للفريق برنامجا بدنيا للاعب، بعد حصوله على راحة سلبية لعدة أيام بعد إصابته بنزلة برد.

ويحل الفريق ضيفا على مولودية الجزائر في

الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، المقرر له يوم ٣ أبريل المقبل.