رئيس الزمالك يؤازر اللاعبين

ياسر رشاد - القاهرة - حرص اللواء المستشار عماد عبد العزيز رئيس نادي الزمالك، على حضور تدريب الفريق الأول المقام حاليا على ستاد عبد اللطيف أبو رجيلة، لمؤازرة اللاعبين والجهاز الفني.
وحرص رئيس النادي على الاطمئنان على حالة أحمد فتوح الظهير الأيسر للفريق بعدما عاد اللاعب للمشاركة في التدريبات بعد تماثله للشفاء من الإصابة بنزلة برد.
ويحل الفريق ضيفا على مولودية الجزائر فيالجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، المقرر له يوم ٣ أبريل المقبل.
كارتيرون يرفع الحمل البدني لاعبي الزمالك
ركز الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، على رفع معدلات اللياقة البدنية للاعبين خلال المران المقام حاليا على ستاد عبد اللطيف أبو رجيلة.
وقام الجهاز الفني بتقسيم اللاعبين لمجموعتين أدت كل منهما تدريبات بدنية قوية، وتولى البرتغالي فرناندو مدرب الأحمال والدكتور عمرو المطراوي أخصائي التأهيل والعلاج الطبيعي الإشراف على المران.
ويحل الفريق ضيفا على مولودية الجزائر فيالجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، المقرر له يوم ٣ أبريل المقبل.
تدريبات بدنية خاصة لأحمد فتوح
خضع أحمد فتوح لاعب الفرق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لتدريبات بدنية على هامش المران الجماعي المقام حاليا على ستاد عبد اللطيف أبو رجيلة.
ووضع الجهاز الفني للفريق برنامجا بدنيا للاعب، بعد حصوله على راحة سلبية لعدة أيام بعد إصابته بنزلة برد.
ويحل الفريق ضيفا على مولودية الجزائر فيالجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، المقرر له يوم ٣ أبريل المقبل.