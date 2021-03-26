كارتيرون يرفع الحمل البدني لاعبي الزمالك

ياسر رشاد - القاهرة - ركز الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، على رفع معدلات اللياقة البدنية للاعبين خلال المران المقام حاليًا على ستاد عبداللطيف أبو رجيلة.

وقام الجهاز الفني بتقسيم اللاعبين لمجموعتين أدت كل منهما تدريبات بدنية قوية، وتولى البرتغالي فرناندو مدرب الأحمال والدكتور

عمرو المطراوي أخصائي التأهيل والعلاج الطبيعي الإشراف على المران.

ويحل الفريق ضيفا على مولودية الجزائر في الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا، المقرر له يوم ٣ أبريل المقبل.

تدريبات بدنية خاصة لأحمد فتوح

خضع أحمد فتوح لاعب الفرق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لتدريبات بدنية على هامش المران الجماعي المقام حاليا على ستاد عبداللطيف أبو رجيلة.

ووضع الجهاز الفني للفريق برنامجا بدنيا للاعب، بعد حصوله على راحة سلبية لعدة أيام بعد إصابته بنزلة برد.

ويحل الفريق ضيفا على مولودية الجزائر في الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا، المقرر له يوم ٣ أبريل المقبل.