كارتيرون يرفع الحمل البدني لاعبي الزمالك

ياسر رشاد - القاهرة - ركز الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، على رفع معدلات اللياقة البدنية للاعبين خلال المران المقام حاليًا على ستاد عبداللطيف أبو رجيلة.
وقام الجهاز الفني بتقسيم اللاعبين لمجموعتين أدت كل منهما تدريبات بدنية قوية، وتولى البرتغالي فرناندو مدرب الأحمال والدكتورعمرو المطراوي أخصائي التأهيل والعلاج الطبيعي الإشراف على المران.
ويحل الفريق ضيفا على مولودية الجزائر في الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا، المقرر له يوم ٣ أبريل المقبل.
تدريبات بدنية خاصة لأحمد فتوح
خضع أحمد فتوح لاعب الفرق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لتدريبات بدنية على هامش المران الجماعي المقام حاليا على ستاد عبداللطيف أبو رجيلة.
ووضع الجهاز الفني للفريق برنامجا بدنيا للاعب، بعد حصوله على راحة سلبية لعدة أيام بعد إصابته بنزلة برد.
ويحل الفريق ضيفا على مولودية الجزائر في الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا، المقرر له يوم ٣ أبريل المقبل.