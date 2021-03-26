سيف نادر السيد يعود لمران الزمالك

ياسر رشاد - القاهرة - عاد أحمد نادر السيد حارس مرمى فريق الناشئين مواليد ٢٠٠٣ للمشاركة في تدريبات الفريق الأول بنادي الزمالك، بعد حصوله على إذن من الجهاز الفني للغياب عن تدريبات

أمس للمشاركة مع فريقه في ودية بتروجت.

وشارك أحمد نادر في تدريبات الحراس اليوم الجمعة برفقة كل من محمد أبو

جبل ومحمد عواد وسيد عطية تحت إشراف البرازيلي اوليفيرا مدرب الحراس.

ويستعد الفريق للقاء مولودية الجزائر المقرر لها يوم ٣ أبريل المقبل في الجولة الخامسة لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا والتي ستقام في الجزائر.