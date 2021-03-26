سيف نادر السيد يعود لمران الزمالك

ياسر رشاد - القاهرة - عاد أحمد نادر السيد حارس مرمى فريق الناشئين مواليد ٢٠٠٣ للمشاركة في تدريبات الفريق الأول بنادي الزمالك، بعد حصوله على إذن من الجهاز الفني للغياب عن تدريباتأمس للمشاركة مع فريقه في ودية بتروجت.
وشارك أحمد نادر في تدريبات الحراس اليوم الجمعة برفقة كل من محمد أبوجبل ومحمد عواد وسيد عطية تحت إشراف البرازيلي اوليفيرا مدرب الحراس.
ويستعد الفريق للقاء مولودية الجزائر المقرر لها يوم ٣ أبريل المقبل في الجولة الخامسة لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا والتي ستقام في الجزائر.