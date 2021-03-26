وزير الشباب والرياضة ونائب محافظ الجيزة يتقدما مسيرة بالدراجات النارية والهوائية

ياسر رشاد - القاهرة - تقدم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والأستاذة هند عبد الحليم نائب محافظ الجيزة، مسيرة للدراجات النارية والهوائية تقودها السيدات في إطار الإحتفال بأعياد المرأة، بحضور الدكتورة صبورة السيد عضو مجلس النواب والاستاذ احمد عبد الوكيل وكيل الوزارة مدير مديرية الشباب والرياضة

بالجيزة واللواء طارق عطية مستشار رئيس مجلس امناء جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا.

اكد صبحي أن المرأة المصرية تحتل مكانة متميزة في المجتمع المصري، وهي قوام كل بيت واساس النشء والتربية، لذلك تحرص الدولة

تحت قيادة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، علي دعم المرأة المصرية والاهتمام بها.

مضيفاً ان وزارة الشباب والرياضة لا تدخر جهداً في الارتقاء بالمراة المصرية خاصة والشباب بصفة عامة من خلال حزمة من البرامج والخدمات التي تقدمها لهم.

ثم شاهد الوزير عروض تم تقديمها احتفالاً بأعياد المرأة والذي نظمته الادراة المركزية للبرلمان والتعليم المدني.