عاجل | موقع الاهلي الرسمي يعلن مدة غياب حمدي فتحي

أعلن موقع الاهلي الرسمي مدة غياب حمدي فتحي، لاعب وسط الفريق، بعد تعرضه لإصابة خطيرة أثناء مشاركته مع منتخب مصر الأول ضد منتخب كينيا في الجولة الخامسة من تصفيات كأس أمم أفريقيا 2021.

وقال موقع الاهلي الرسمي على لسان طبيب الفريق أحمد أبو عبلة “إصابة حمدي فتحي عبارة عن كسر في إحدى عظمتي الذراع، وسيتم وضع ذراعه في جبيرة لمدة شهر، وغيابه قد يصل إلى شهرين كاملين”.

وبهذه الاخبار، يخرج حمدي فتحي من حسابات المدير الفني للنادي الاهلي “بيتسو موسيماني” في مباراة المريخ السوداني يوم 3 أبريل المقبل، لحساب الجولة الخامسة من دور مجموعات دوري أبطال أفريقيا.

وظهرت تأكيدات في وسائل الإعلام المصرية من جانب طبيب منتخب مصر الأول حول احتياج حمدي فتحي لمدة شهر كامل للتعافي من هذه الإصابة.

وسيعتمد بيتسو موسيماني على ثنائية عمرو السولية وآليو ديانج في الفترة القادمة لحل أزمة غياب حمدي فتحي لهذه المدة.

ولعب حمدي فتحي في مباراة منتخب مصر ضد منتخب كينيا جنبًا إلى جنب لاعب وسط الزمالك طارق حماد، وانتهت المباراة بالتعادل 1/1، وسجل نجم الاهلي “محمد مجدي أفشة” هدف مصر الوحيد خلال أول خمس دقائق.

ما مدة غياب حمدي فتحي عن الاهلي؟

أعلن الدكتور أحمد أبو عبلة رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم في النادي الاهلي نتيجة الفحوصات الطبية التي خضع لها حمدي فتحي، وقال أبو عبلة إن إصابة حمدي فتحي جاءت عبارة عن كسر في إحدى عظمتي الذراع الكعبرة، وسيغيب على إثرها لمدة شهرين.

وأوضح “اللاعب سيتم وضع ذراعه في الجبس لمدة شهر، على أن يخضع لفحوصات طبية وأشعة أسبوعية بشكل دوري؛ من أجل الاطمئنان على تثبيت العظمة التي تعرضت للكسر”.

وواصل “حمدي فتحي يحتاج لفترة زمنية قد تصل إلى شهرين كاملين؛ قبل العودة إلى التدريبات الجماعية والمباريات من جديد، وذلك استنادا إلى مدى استجابة عظمة ذراع اللاعب للالتئام خلال مرحلة العلاج والتأهيل”.

وختم البيان “بعد اخضاع حمدي فتحي للعديد من الفحوصات الطبية وبعد مراجعة التقارير الطبية الخاصة بإصابته، تم استبعاد فكرة التدخل الجراحي لعلاجه، والاتجاه نحو الإجراء التحفظي بشأن «تجيس» ذراع اللاعب، وتجهيزه للمرحلة المقبلة؛ للعودة بشكل تدريجي للتدريبات الجماعية”.