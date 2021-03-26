مشاهدة مباراة الريان والسيلية في بث مباشر اليوم نهائي كأس Ooredoo القطرية

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر لمشاهدة مباراة “الريان والسيلية” في نهائي كأس Ooredoo القطرية، ضمن مباريات اليوم الجمعة 26-3-2021.

ينقل البث المباشر لمباراة “الريان والسيلية” على قناة بي إن سبورتس المفتوحة، بصوت المعلق “حسن العيدروس”، كما ينقل على قناة الكأس 1، بصوت المعلق “خالد الحدي”.

ويستقبل استاد جاسم بن حمد بنادي السد مواجهة الريان والسيلية، وتنطلق في تمام الساعة 14:00 بتوقيت جرينتش، 16:00 بتوقيت مصر، 17:00 بتوقيت السعودية وقطر.

وتقام كأس Ooredoo القطرية كل موسم، ويشارك فيها 12 فريق قطريًا، يتم تقسيمهم إلى مجموعتين على أن يتأهل أول 4 مراكز من كل مجموعة إلى دور ربع النهائي الإقصائي.

وتأهل الريان من المجموعة الثانية، حيث احتل المركز الثالث برصيد 7 نقاط، فيما تأهل السيلية من المجموعة الأولى بعد احتلاله المركز الثالث ايضًا برصيد 8 نقاط.

وفي دور ربع النهائي، انتصر الريان على “الخور” بهدفٍ دون رد، قبل أن يصعد إلى المباراة النهائية إثر فوزه على “الغرافة” في نصف النهائي بثلاثية نظيفة.

في المقابل، قطع السيلية تذكرة عبوره إلى نصف النهائي على حساب “العربي”، بعدما فاز عليه بركلات الترجيح، بعد انتهاء الوقت الأصلي للمباراة بنتيجة (2-2)، وتأهل إلى اللقاء الختامي اليوم إثر فوزه على “الوكرة” بنتيجة (3-0).

ويتصدر نادي الغرافة سجل بطولات كأس Ooredoo القطرية، حيث أحرز اللقب 3 مرات أعوام 2009 و2017 و2018، بينما لم يحقق الريان والسيلية اللقب ولا مرة.

اضغط هنا لمشاهدة مباراة الريان والسيلية في بث مباشر اليوم نهائي كأس Ooredoo القطرية