شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي ينعى شهداء حادث قطاري سوهاج والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تقدم محمود الخطيب رئيس النادي الأهلى وأعضاء مجلس الإدارة وجماهير النادي الأهلى بخالص التعازي للشعب المصرى في شهداء حادث قطار سوهاج .

وعبر الموقع الرسمي للنادي جاء البيان: «ننعى ببالغ الحزن والأسى شهداء حادث قطاري سوهاج، داعين الله ‏أن يتغمدهم بواسع رحمته ويدخلهم فسيح جناته، ويلهم أسرهم الصبر والسلوان، وأن يتم الله ‏شفاء المصابين، وأن يحفظ الله مصر وأبناءها من كل سوء».‏

كان قد وقع حادث تصادم صباح اليوم، بين قطارين في محطة سكك حديد طهطا بسوهاج، بين قطار رقم ١٥٧ المميز وقطار رقم ٢٠١١ vip، وأعلنت وزارة الصحة والسكان، عن وفاة ٣٢ مواطناً وإصابة ٦٦ آخرين في حادث تصادم قطارين بمركز طهطا، محافظة سوهاج.

وتوقفت حركة القطارات بالوجه القبلي والبالغ عددها ٤٦ رحلة في الذهاب والعودة، وذلك نتيجة تصادم قطاري سوهاج في قرية الصوامعه التابعة لمحافظة سوهاج، والذي تسبب في إصابة العشرات من بين الركاب.

وتودهت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان إلى محافظة سوهاج لمتابعة الحالة الصحية للمصابين في حادث تصادم قطارين بمركز طهطا بمحافظة سوهاج.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه فور وقوع الحادث تم الدفع بـ٣٦ سيارة إسعاف مجهزة نقلت حالات الوفاة والمصابين إلى مستشفيات الإخلاء وهي: «سوهاج العام، وسوهاج التعليمي، وطهطا، والمراغة».

ووقع حادث تصادم قطارين اليوم أمام قرية الصوامعة بمركز طهطا فى محافظة سوهاج وخلف عدد من المصابين وتم نقلهم الى مستشفيات سوهاج وطهطا والمراغة فى محافظة طهطا.



وسطر أهالى قرية الصوامعة والقري المحيطة ملحمة رائعة، وتجمع آلاف الأهالي فى مكان الحادث لمحاولة انقاذ ركاب القطار، بينما تناثرت المقاعد وحقائب المسافرين، حول مكان الحادث.

وقالت مصادر بهيئة السكك الحديدية أنه أثناء سير القطار رقم 2011 VIP «القاهرة - أسوان» اصطدم بالقطار رقم 157المميز «سوهاج - الإسكندرية» من الخلف فى مركز طهطا بمحافظة سوهاج فى الصعيد.

وقال شاهد عيان إن القطار المميز كان متوقفًا بينما اصطدم به القطار المكيف من الخلف، وأدي الحادث إلي خروج عدة عربات من عربات القطار المميز عن القضبان وانقلابها، وهرع المواطنون فى الأماكن القريبة إلي عربات القطارين المقلوبة على جانبها ودخلوا فيها لمحاولة انقاذ الركاب.

وأصدرت هيئة السكة الحديد بيانًا لها أوضحت فيه أسباب الحادث بأنه أثناء سير القطار رقم ١٥٧ المميز «الأقصر – الإسكندرية» بين محطتي المراغة وطهطا، وقام مجهولون بفتح بلف الخطر لبعض العربات مما أدي إلى توقف القطار، وفى تلك الأثناء، فى تمام الساعة ١١:٤٢ تجاوز قطار ٢٠١١ مكيف «أسوان- القاهرة» .

السيمافور رقم ٧٠٩، ليصطدم بمؤخرة آخر عربات قطار رقم ١٥٧، وهو ما أدي إلي انقلاب عربيتن من مؤخرة قطار ١٥٧ المتوقف على السكة، وانقلاب جرار قطار رقم ٢٠١١، وعربة القوى الكهربية، وهو ما أدى إلى وقوع عدد من الإصابات والوفيات جارٍ حصرها بالتعاون مع أطقم وزارة الصحة.



وقامت هيئة السكة الحديد بتشكيل لجنة فنية للوقوف على أسباب الحادث، ويجري محاولة رفع آثار الحادث وتسيير حركة القطارات على الخط.



وأضاف شاهد العيان أن الاصطدام كان شديدًا وأن الأجهزة الأمنية وأجهزة وزارة الصحة تعمل على إنقاذ المصابين فى الحادث ونقلهم إلي المستشفيات.



ومن ناحية أخري انتقلت الأجهزة الأمنية إلي مكان الحادث لمعاينة موقع الحادث والوقوف على أسبابه، ولم يصدر أي بيان رسمي حتى الآن يوضح الأسباب.

وتقوم سيارات الاسعاف بنقل المصابين والتى هرعت إلي المكان بعد تصادم القطارين اليوم لنقل المصابين، كما انتقل عدد من قيادت الأجهزة التنفيذية بمحافظة سوهاج والمسؤولين فى السكة الحديد والصحة والإسعاف

وتسبب حادث تصادم قطارين اليوم فى محافظة سوهاج فى توقف حركة قطارات الوجه القبلي بشكل كامل وعددها 46 رحلة على إتجاهي القاهرة وأسوان.

وكشفت مصادر بالسكة الحديد أن مكان الحادث سبق تطوير إشاراته وأعلنت وزارة النقل فى بيان رسمي لها فى ديسمبر الماضي عن دخول برج إشارات طهطا الخدمة وكذلك المنطقة الأتوماتيكية بين برج إشارات طهطا وبرج إشارات المراغة الخدمة بإجمالي 12 كم، وذلك ضمن مشروع تطوير نظم الإشارات على خط سكة حديد «أسيوط- نجع حمادى» والبالغ طوله 180 كيلوم مترًا، وأن ذلك المشروع يجري تنفيذه حاليًا بمعرفة شركة تاليس الأسبانية، ويهدف المشروع إلي الإعتماد على العنصر البشري بغرض الحد من الحوادث على خطوط السكة الحديد فى الصعيد.