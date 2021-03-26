شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الزمالك اليوم.. كارتيرون يطمئن على حالة فتوح والمثلوثي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - عقد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، جلسة مع الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق على هامش المران المقام حاليا على ستاد عبد اللطيف أبو رجيلة .

واطمأن المدرب الفرنسي على حالة الثنائي أحمد فتوح وحمزة المثلوثي بعدما عاد الثنائي مؤخرا للمشاركة في التدريبات الجماعية للفريق. ويحل الفريق ضيفا على مولودية الجزائر في الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، المقرر له يوم ٣ أبريل المقبل .

وقرر مجلس إدارة نادي الزمالك استئناف حكم فيفا الذي تم الحكم بهلصالح اللاعب التونسي حمدي النقاز بعد الحكم الصادر مؤخرا لصالح لاعب الترجي التونسي الحالي. كان الزمالك تلقى خطاباً من الاتحاد الدولي فيفا يُفيد بتغريم النادي مليونًا و200 ألف دولار لصالح حمدي النقاز بعد فسخ عقده من جانب واحد. وتقدمت اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك بمستندات جديدة تُفيد بحصول حمدي النقاز على مستحقاته المالية على 4 دفعات وفقا للعقد الموقع بين النادي واللاعب .