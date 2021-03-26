شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد حجازي يغادر معسكر المنتخب لهذا السبب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد حسام البدرى المدير الفني لمنتخب مصر، أن أحمد حجازي سيعود إلى السعودية وباقي المحترفين مستمرين مع المنتخب، وربما يكون هناك بعض التغييرات في التشكيل ومنح الفرصة لبعض العناصر الجديدة أمام جزر القمر، كل هذه الأمور أفكر فيها خلال الساعات القادمة، سنلعب من أجل الفوز وهذا أمر مهم جدا بالنسبة لنا.

ويغيب أحمد حجازي عن فريقه الاتحاد السعودي، خلال لقاء السبت 20 - 3 - 2021 أمام الرائد، وتأكد غياب المدافع المصري عن فريقه السعودي خلال لقاء الهلال المقرر له التاسع من أبريل، ليصبح أحمد حجاز متمكننا من خوض مباراتي كينيا وجزر القمر مع حسام البدري، المدير الفني للمنتخب المصري.

وكان فريق الاتحاد السعودي رفض خوض أحمد حجازي المباراتين أمام كينيا وجزر القمر، وطالبه بخوض لقاء كينيا فقط والعودة مرة أخرى للسعودية استعداداً لمباراة الهلال السعودي يوم 9 أبريل من الشهر المقبل، ولكن الطرد الذي حصل عليه المدافع المصري اليوم حل هذه الأزمة تماماً .