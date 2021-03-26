شكرا لقرائتكم خبر عن موليكا يغازل الأهلي مرة أخرى بارتداء قميص بطل أفريقيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

عاد من جديد، الجدل حول صفقة ضائعة من النادي الأهلي، عبر مواقع التواصل، بعدما نشر المهاجم الكونغولي الدولي جاكسون موليكا نجم ستاندر دي لييج البلجيكي، صورة له بقميص الأهلي.



ونشر موليكا، صورة له وهو يرتدي قميص الأهلي عبر حسابه الرسمي على إنستجرام، ثم نشر رسالة من مشجع أهلاوي يدعوه للانضمام للفريق.

وأهدى المهاجم الكونغولي والتر بواليا، زميله موليكا قميص الأهلي، وهو ما جعل لاعب ستاندر دي لييج ينشر الصورة، ويذكر اسم بواليا لشكره على هذه الهدية.



وأشعل موليكا مواقع التواصل بهذه الصورة خاصة أن الأهلي تحرك رسميًا في الموسم الماضي للتعاقد مع موليكا حين كان لاعبًا في مازيمبي لكن المفاوضات لم تكتمل وحسم النادي البلجيكي الصفقة .