شكرا لقرائتكم خبر عن حمدي فتحي يغيب عن الأهلي في مباراة المريخ السوداني والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

كشف الدكتور محمد أبوالعلا طبيب منتخب مصر في تصريحات للموقع الرسمي لاتحاد الكرة طبيعة الإصابة التي تعرض لها لاعب وسط الفراعنة حمدي فتحي. ولم يستكمل اللاعب مشاركته في مباراة كينيا بالتصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا أمس، واستبدل في الشوط الثاني.

وأوضح أبوالعلا أن حمدى فتحي أصيب بشرخ في إحدى عظمتي الذراع، وذلك وفقا لما أثبتته الأشعة التي أجريت له في أحد المستشفيات المتخصصة القريبة من المطار، فور عودة البعثة من نيروبي.

وعادت بعثة منتخب مصر إلى القاهرة الجمعة بعدما تعادل أبناء النيل مع كينيا 1-1، حيث حسموا تأهلمهم رسميا لنهائيات كأس الأمم الأفريقية 2022. وضمن منتخب مصر التأهل رسميا إلى أمم أفريقيا للمرة 25 في تاريخه.

وكان منتخب مصر تأهل إلى نهائيات أمم أفريقيا في الكاميرون 2022 بتعادله الإيجابي 1/1 مع منتخب كينيا خلال اللقاء الذي أقيم اليوم ضمن منافسات الجولة قبل الأخيرة في مشوار تصفيات كأس الأمم الأفريقية المؤهلة لنهائيات البطولة الأفريقية.

سجل محمد مجدي أفشة هدف منتخب مصر في شباك كينيا عند الدقيقة الثانية من عمر الشوط الأول خلال اللقاء المقام ضمن منافسات الجولة قبل الأخيرة من عمر التصفيات المؤهلة لنهائيات بطولة الأمم الأفريقية في الكاميرون. وجاء الهدف بعدما تسلم محمد أفشة الكرة في مربع العمليات لمنتخب كينيا ويراوغ مدافع كينيا ويسدد الكرة بقوة في شباك المنتخب المنافس.

وسجل عبدالله حسن لاعب المنتخب الكيني في شباك منتخب مصر خلال اللقاء المقام حاليا بينهما ضمن منافسات الجولة قبل الأخيرة من عمر تصفيات كأس الأمم الأفريقية.

وجاء الهدف عند الدقيقة 65 من عمر الشوط الثاني بعد زحمة كبيرة على الكرة داخل منطقة جزاء مصر، لتجد عبدالله حسن الذي يسدد الكرة في شباك محمد الشناوي، وتصبح النتيجة هدفًا لكل منتخب.