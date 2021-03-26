شكرا لقرائتكم خبر عن غضب أهلاوي ضد حسام البدري بسبب إصابة حمدي فتحي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سادت حال من الغضب والاستياء داخل النادي الأهلي بعد الكشف عن مدة غياب حمدي فتحي لاعب الفريق عقب تعرضه للإصابة فى مباراة مصر وكينيا أمس، الخميس، بتصفيات أمم أفريقيا المقبلة التي ستقام في الكاميرون أوائل المقبل.

وانتقد مسئولو القلعة الحمراء تعامل حسام البدرى المدير الفنى للمنتخب مع إصابة حمدى فتحي، واشتكى اللاعب من الإصابة أكثر من مرة خلال مباراة كينيا التى انتهت بالتعادل بهدف لمثله غير أن البدرى لم يقم باستبدال حمدي فتحي، وأصر على أن يستكمل المشاركة قبل أن يسقط اللاعب فى الدقيقة 70 ويفشل في استكمال المباراة ليضطر المدير الفني وقتها لتغييره.

ويرى مسئولو الأهلي أن حسام البدري لم يتعامل مع إصابة حمدي فتحي بشكل جيد وكان سبباً فى هذه الإصابة القوية التى ستُبعد اللاعب عن الملاعب فترة لن تقل عن ستة أسابيع.

وأبدى مسئولو الأهلي دهشتهم من تعامل البدري مع لاعبي القلعة الحمراء بهذا المنطق والشكل الغريب، فقد أصر على اصطحاب أيمن أشرف لرحلة كينيا رغم إصابته فى الركبة وهي الإصابة التى حرمته من خوض تدريبات مع المتخب الوطني طوال الأيام الماضية وبالتالي غاب عن مباراة كينيا.

وأكد مسئولو الأهلي أن المدير الفني للمنتخب لم يستعين برمضان صبحي لاعب بيراميدز فى رحلة كينيا بدعوى معاناة اللاعب من إجهاد لكن اللاعب سافر إلى دبي فى لرحلة استجمام وتم التقاط صور له يمارس الألعاب الترفيهية التى تكشف عدم معاناته من أية إصابات.

وجاء موقف حسام البدري مع أيمن أشرف ثم حمدي فتحى ليُثير حالة من الغضب الأهلاوى العارمة ضد جهاز المنتخب بقيادة حسام البدرى.