شكرا لقرائتكم خبر عن المنتخب يكتفى بتدريبات استشفائية اليوم بسبب الإجهاد وقلة النوم والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - استقر الجهاز الفنى لمنتخب مصر بقيادة حسام البدرى على الاكتفاء بتدريبات استشفائية اليوم للاعبين فى بداية الاستعداد لمباراة جزر القمر الاثنين المقبل فى ختام التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2022 بالكاميرون.
وجاء قرار الجهاز الفنى للمنتخب بسبب شكوى اللاعبين من إجهاد السفر، حيث عادت البعثة من كينيا فجر اليوم واستغرقت الرحلة 6 ساعات طيران، فضلا عن قلة النوم.
ورفع منتخب مصر رصيده بعد التعادل إلى 9 نقاط متساويا مع جزر القمر، بينما رفع منتخب كينيا رصيده إلى 4 نقاط، ويتبقى لمنتخب مصر مباراة واحدة بالتصفيات أمام جزر القمر يوم الاثنين المقبل ستكون على صدارة المجموعة بعد ضمان المنتخبين التأهل رسميا.
ويواصل الفريق الوطني معسكره المغلق بالقاهرة عقب وصوله استعدادًا لمواجهة جزر القمر الاثنين المقبل ضمن الجولة الأخيرة من تصفيات كآس الأمم الافريقية.
ويحصل كل لاعب بالمنتخب الوطنى على مكافأة قدرها 200 ألف جنيه، بعد التأهل رسميا لأمم افريقيا 2022 على خلفية التعادل الإيجابى مع كينيا بالعاصمة نيروبى 1-1 فى الجولة الخامسة من التصفيات.
وتنص لائحة المنتخب على حصول كل لاعب على إجمالى المكافآت التى حصل عليها اللاعبون عقب كل مباراة فى حالة التأهل لأمم افريقيا فى نهاية المشوارن ليحصل كل لاعب على 200 ألف جنيه.