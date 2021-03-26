المنتخب يكتفى بتدريبات استشفائية اليوم بسبب الإجهاد وقلة النوم

القاهرة - سامية سيد - استقر الجهاز الفنى لمنتخب مصر بقيادة حسام البدرى على الاكتفاء بتدريبات استشفائية اليوم للاعبين فى بداية الاستعداد لمباراة جزر القمر الاثنين المقبل فى ختام التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2022 بالكاميرون.

وجاء قرار الجهاز الفنى للمنتخب بسبب شكوى اللاعبين من إجهاد السفر، حيث عادت البعثة من كينيا فجر اليوم واستغرقت الرحلة 6 ساعات طيران، فضلا عن قلة النوم.

وعادت إلى القاهرة بعثة المنتخب الوطني على متن الطائرة الخاصة قادمة من العاصمة الكينية نيروبي بعد تأهل المنتخب رسميا إلى نهائيات كأس الأمم الافريقية بالتعادل مع كينيا 1-1.

ورفع منتخب مصر رصيده بعد التعادل إلى 9 نقاط متساويا مع جزر القمر، بينما رفع منتخب كينيا رصيده إلى 4 نقاط، ويتبقى لمنتخب مصر مباراة واحدة بالتصفيات أمام جزر القمر يوم الاثنين المقبل ستكون على صدارة المجموعة بعد ضمان المنتخبين التأهل رسميا.