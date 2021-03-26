شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون يدرس مولودية الجزائر بـ”الفيديو” قبل موقعة 3 أبريل بدوري الأبطال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصل الجهاز الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، على فيديوهات لعدد من مباريات فريق مولودية الجزائر لدراسته قبل المواجهة التي ستجمع الفريقين بدوري الأبطال.

وتسلم الفرنسي باتريس كارتيرون تسجيل لمباريات مولودية الجزائر الأربع الماضية بدور المجموعات أمام الزمالك والترجي التونسي ومباراتي تونجيت السنغالي، من أجل الوقوف على نقاط القوة والضعف بالفريق المنافس.

ويحل الزمالك ضيفا على مولودية الجزائر في الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، المقرر له يوم 3 أبريل المقبل.

ويحتاج الزمالك لتحقيق الفوز أمام المولودية بالجزائر ثم تونجيث السنغالى بالقاهرة مع خسارة بطل الجزائر مباراة الجولة السادسة أمام الترجى ليتأهل الأبيض للدور المقبل كثانى المجموعة برفقة الترجى الذى ضمن التأهل رسميا بالفوز على الأبيض فى الجولتين الثالثة والرابعة من البطولة.

ويحتل الزمالك المركز الثالث فى المجموعة برصيد نقطتين، فيما يحتل الترجى التونسى الصدارة بالمجموعة الرابعة برصيد 10 نقاط، بينما يحتل فريق مولودية الجزائر المركز الثانى برصيد 8 نقاط وأخيرا تونجيث السنغالى برصيد نقطة واحدة.

ويسعى كارتيرون لإثبات جدارته بالعودة لتدريب الزمالك مرة أخرى، بعدما تسبب قدومه لقيادة الفريق فى ولاية ثانية خلفا للبرتغالى باتشيكو، فى حالة انقسام ما بين مؤيد ومعارض، وزاد من الوضع قسوة سقوط الفريق فى أولى مباريات المدرب الفرنسى أمام الترجى بهدف وحيد فى الجولة الرابعة لدورى الأبطال باستاد القاهرة، لذا يحتاج كارتيرون لتحقيق الفوز للتأكيد على جدارته وقوته الفنية فى قيادة الفريق الأبيض.