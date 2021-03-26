شكرا لقرائتكم خبر عن حمدى فتحى يغادر معسكر المنتخب بعد إصابته بشرخ فى الذراع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - غادر حمدى فتحى، لاعب النادى الأهلى، مقر معسكر المنتخب بعد التأكد من إصابته بشرخ فى أحد عظمتى الذراع وحاجته للعلاج لفترة تقترب من شهر ونصف، لذا فضل جهاز المنتخب أن يستكمل اللاعب علاجه بالنادى الأهلى.

وأكد الدكتور محمد أبوالعلا، طبيب المنتخب الوطني الأول لكرة القدم، إصابة حمدي فتحي بشرخ في أحد عظمتي الذراع "الكعبرة" بعد خضوعه لأشعة عقب عودة بعثة المنتخب من كينيا فى أحد المستشفيات المتخصصة القريبة من المطار. وعادت إلى القاهرة بعثة المنتخب الوطني على متن الطائرة الخاصة قادمة من العاصمة الكينية نيروبي بعد تأهل المنتخب رسميا إلى نهائيات كأس الأمم الافريقية بالتعادل مع كينيا 1-1.

ويواصل الفريق الوطني معسكره المغلق بالقاهرة عقب وصوله استعدادًا لمواجهة جزر القمر يوم الاثنين المقبل ضمن الجولة الأخيرة من تصفيات كآس الأمم الافريقية.

ويحصل كل لاعب بالمنتخب الوطنى على مكافأة قدرها 200 ألف جنيه، بعد التأهل رسميا لأمم افريقيا 2022 على خلفية التعادل الإيجابى مع كينيا بالعاصمة نيروبى 1-1 فى الجولة الخامسة من التصفيات.

وتنص لائحة المنتخب على حصول كل لاعب على إجمالى المكافآت التى حصل عليها اللاعبون عقب كل مباراة فى حالة التأهل لأمم افريقيا فى نهاية المشوارن ليحصل كل لاعب على 200 ألف جنيه.

ورفع منتخب مصر رصيده بعد التعادل إلى 9 نقاط متساويا مع جزر القمر، بينما رفع منتخب كينيا رصيده إلى 4 نقاط، ويتبقى لمنتخب مصر مباراة واحدة بالتصفيات أمام جزر القمر يوم الاثنين المقبل ستكون على صدارة المجموعة بعد ضمان المنتخبين التأهل رسميا