شكرا لقرائتكم خبر عن برة الملعب.. دينا الجالولى بطلة السباحة: بحب نيللى كريم ونفسى اشتغل فى السياسة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعيدًا عن الرياضة وصالات المنافسات هناك جانب آخر فى حياة اللاعبات على صعيد الألعاب الفردية أو الجماعية، هذا الجانب تتجرد فيه اللاعبات من البطولات والألقاب التى تحققت على أيديهن، ويظهرن من خلاله اهتمامهن بحياتهن الشخصية وهواياتهن، ونجمة اليوم فى برة الملعب هى "دينا الجالولى" لاعبة السباحة بنادى سبورتنج والتى تعد من أبرز نجمات اللعبة، لما شاركت فيه من بطولات عديدة على صعيد الناشئين والشباب وتتألق أيضاً من حيث الشياكة والأناقة خارج صالات المنافسات.