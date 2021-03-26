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شكرا لقرائتكم خبر عن برة الملعب.. دينا الجالولى بطلة السباحة: بحب نيللى كريم ونفسى اشتغل فى السياسة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - بعيدًا عن الرياضة وصالات المنافسات هناك جانب آخر فى حياة اللاعبات على صعيد الألعاب الفردية أو الجماعية، هذا الجانب تتجرد فيه اللاعبات من البطولات والألقاب التى تحققت على أيديهن، ويظهرن من خلاله اهتمامهن بحياتهن الشخصية وهواياتهن، ونجمة اليوم فى برة الملعب هى "دينا الجالولى" لاعبة السباحة بنادى سبورتنج والتى تعد من أبرز نجمات اللعبة، لما شاركت فيه من بطولات عديدة على صعيد الناشئين والشباب وتتألق أيضاً من حيث الشياكة والأناقة خارج صالات المنافسات.
ما هوايتك المفضلة بعيدا عن الرياضة؟
مشاهدة الأفلام والمسلسلات
دينا الجالولى
ما الأكلة التى تتميزين فى طبخها؟
شيز كيك، بس عامة مش بحب ادخل المطبخ أصلا
من نجمك المفضل؟
كريم عبد العزيز
من مطربك المفضل؟
تامر حسنى
دينا الجالولى لاعبة السباحة بسبورتنج
لو لم تكونى لاعبة كنتى تتمنى تكونى أيه؟
بصراحة مش متخيلة نفسي حاجه تانية غير إني رياضية بس ممكن حاجه ليها علاقة بالسياسة وعشان كده دخلت كليه اقتصاد وعلوم سياسية.
لما تتعاكسى فى الشارع.. ايه بيكون رد فعلك؟
ببص باحتكار وامشي وربنا يشفيهم
مين من نجمات السينما كنتى تتمنى تكونى زيها؟
نيللى كريم بحبها جدا
دينا الجالولى سباحة سبورتنج
بتحبى الملابس الكاجوال و لا الفورمال ؟
الكاجوال بس الفورمال له وقته بصراحة
ولو هترتبطى تحبى ترتبطى برجل رياضى فى تخصصك ولا وظيفة تانية
٠اكيد رجل رياضي حيبقى مستوى التفاهم اكثر
لو طلب منك تسيبى الرياضة هتعملى ايه؟
لأ محدش يقدر يطلب مني الطلب ده لأنه قراري.