شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يستأنف ضد فيفا في قضية مستحقات حمدي النقاز والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

قرر مجلس إدارة نادي الزمالك استئناف حكم فيفا الذي تم الحكم بهلصالح اللاعب التونسي حمدي النقاز بعد الحكم الصادر مؤخرا لصالح لاعب الترجي التونسي الحالي.

كان الزمالك تلقى خطاباً من الاتحاد الدولي فيفا يُفيد بتغريم النادي مليونًا و200 ألف دولار لصالح حمدي النقاز بعد فسخ عقده من جانب واحد.

وتقدمت اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك بمستندات جديدة تُفيد بحصول حمدي النقاز على مستحقاته المالية على 4 دفعات وفقا للعقد الموقع بين النادي واللاعب.

وتنتظر اللجنة المكلفة بإدارة الزمالك تحديد موعد لجلسة استماع فيفا بحضور محامي النادي وحمدي النقاز لحسم الملف.

كان محامي اللاعب التونسي حمدي النقاز أعلن أن الاتحاد الدولي لكرة القدم أصدر حكماً لصالح المدافع ولاعب الترجى الحالي .

وقضى الحكم الذي أصدرته لجنة التظلمات بفيفا بتغريم الزمالك بمبلغ مليون و250 ألف دولار

وجاء هذا الحكم بسبب عدم حصوله على مستحقاته خلال فترة الأربع أشهر الأخيرة التي قضاها مع نادى الزمالك وهو مانفاه النادى الأبيض ، وأعلن حمدي نهاية العام الماضي فسخ تعاقده مع الزمالك بشكل منفرد .