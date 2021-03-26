شكرا لقرائتكم خبر عن خوفاً من الإصابات .. موسيمانى يمنح لاعبى الأهلي راحة سلبية السبت والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

منح الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لاعبو الفريق راحة من التدريبات غدًا ‏السبت، على أن يستأنف مرانه صباح بعد غد، ضمن التحضيرات لمواجهة المريخ المقرر إقامتها في السودان يوم 3 أبريل المقبل، في الجولة الخامسة للمجموعة الأولى بدور ‏المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.‏

وخاض الفريق الأول تجربة ودية أمام فريق الشباب أمس؛ لتجهيز جميع اللاعبين، وأدى ‏تدريبات استشفائية صباح اليوم على ملعب التتش استمرت لمدة ساعة؛ للتخلص من ‏الإجهاد العضلي.‏

وكان مجلس إدارة الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، قد قرر تكليف خالد الدرندلي، ‏أمين الصندوق، برئاسة بعثة الفريق الأول لكرة القدم في رحلة السودان المقرر لها يوم 31 ‏مارس الجاري لمواجهة المريخ.‏

وخاض الفريق تدريباتة اليوم على ملعب مختار التتش بقيادة بيتسو موسميانى، المدير الفنى لتجهيز اللاعبين لمواجهة المريخ السودانى، وركز المدير الفنى على علاج الاخطاء لتجنب تكرارها فى مباريات الأهلى المقبلة بجانب عقد جلسات منفردة مع اللاعبين لتحفيزهم على الاجتهاد فى الفترة المقبلة ومطالبتهم ببذل قصارى جهدهم للمساهمة فى تحقيق الانتصارات والمنافسة على البطولات التى يشارك فيها الأهلى على الصعيدين المحلى والافريقي.