شكرا لقرائتكم خبر عن سبب عدم مشاركة وليد سليمان فى تدريبات الأهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

أدى وليد سليمان لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي جلسة في «الجيم» على هامش مران الفريق الذي أقيم صباح اليوم على ملعب التتش.

وشارك وليد سليمان في ودية الفريق الأول أمام فريق شباب الأهلي التي أقيمت أمس، بعد الاطمئنان على حالته، والتأكد من جاهزيته من الناحية الطبية.



واكتفى وليد سليمان بأداء «جلسة جيم»، اليوم الجمعة ضمن البرنامج الخاص بتجهيزه للعودة إلى المشاركة مع الفريق خلال المباريات المقبلة، وفقا الرؤية الفنية.

ويستعد الاهلي لمواجهة المريخ المقرر إقامتها يوم 3 أبريل المقبل في السودان، ضمن منافسات الجولة الخامسة في دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وأدى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي،تدريبات استشفائية صباح اليوم؛ للتخلص من الإجهاد العضلي بعد ودية أمس أمام فريق الشباب بالنادي، والتي أعقبها إجراء تقسيمة لتجهيز جميع اللاعبين.



وخاض الفريق بعض الفقرات التدريبية الخفيفة تحت قيادة «رانجواجا» مخطط الأحمال.



وحرص بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق، على عقد جلسة سريعة مع اللاعبين قبل انطلاق المران؛ للحديث في بعض الأمور الفنية.



ويتوجه الأهلي إلى السودان يوم31 مارس الجاري؛ استعدادا لمواجهة المريخ المقرر لها يوم 3 أبريل المقبل، في الجولة الخامسة من منافسات المجموعة الأولى بدور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا. وليد سليمان، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أدى جلسة في «الجيم» على هامش مران الفريق الذي أقيم صباح اليوم على ملعب التتش.