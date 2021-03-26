شكرا لقرائتكم خبر عن تدريبات استشفائية للاعبين فى مران الأهلى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أدى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريبات استشفائية صباح اليوم الجمعة للتخلص من الإجهاد العضلي بعد ودية أمس أمام فريق الشباب بالنادي، والتي أعقبها إجراء تقسيمة لتجهيز جميع اللاعبين.

وخاض الفريق بعض الفقرات التدريبية الخفيفة تحت قيادة «رانجواجا» مخطط الأحمال، وحرص بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق، على عقد جلسة سريعة مع اللاعبين قبل انطلاق المران؛ للحديث في بعض الأمور الفنية.

ويتوجه الأهلي إلى السودان يوم 31 مارس الجاري استعدادا لمواجهة المريخ المقرر لها يوم 3 أبريل المقبل في الجولة الخامسة من منافسات المجموعة الأولى بدور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا .