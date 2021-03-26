شكرا لقرائتكم خبر عن موسيماني يعقد جلسة منفردة مع ناصر ماهر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

عقد بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلى جلسة منفردة مع ناصر ماهر لاعب الفريق على هامش المران الذي أقيم صباح اليوم.

وتأتي جلسة موسيماني مع «ناصر»، ضمن الجلسات التحفيزية التي يعقدها المدير الفني مع اللاعبين، سواء بشكل جماعي أو فردي.

ويسعى موسيماني المدير الفنى للنادي الأهلى لتجهيز جميع اللاعبين للمرحلة المقبلة، حيث خاض الفريق ودية أمس مع فريق الشباب بالنادي، وأدى مرانه صباح اليوم.

ويستعد الأهلي لمواجهة المريخ السوداني التي تقام يوم 3 أبريل المقبل، ضمن منافسات الجولة الخامسة في دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.