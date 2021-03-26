اخبار الرياضه

موسيماني يعقد جلسة منفردة مع ناصر ماهر

0 نشر
أيمن هريدي 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن موسيماني يعقد جلسة منفردة مع ناصر ماهر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار و خليك في الملعب

عقد بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلى جلسة منفردة مع ناصر ماهر لاعب الفريق على هامش المران الذي أقيم صباح اليوم.
وتأتي جلسة موسيماني مع «ناصر»، ضمن الجلسات التحفيزية التي يعقدها المدير الفني مع اللاعبين، سواء بشكل جماعي أو فردي.

ويسعى موسيماني المدير الفنى للنادي الأهلى لتجهيز جميع اللاعبين للمرحلة المقبلة، حيث خاض الفريق ودية أمس مع فريق الشباب بالنادي، وأدى مرانه صباح اليوم.

ويستعد الأهلي لمواجهة المريخ السوداني التي تقام يوم 3 أبريل المقبل، ضمن منافسات الجولة الخامسة في دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

  • الوضع في مصر

  • اصابات

    185,922

  • تعافي

    143,575

  • وفيات

    10,954

الكلمات الدلائليه
احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا