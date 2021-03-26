المنتخب الوطني يكشف حجم إصابة حمدي فتحي

الشارقة - اميمة ياسر -

كشف المنتخب الوطني عن حجم إصابة لاعبه حمدي فتحي، والتي تعرض لها خلال مشاركته في مواجهة كينيا، أمس الخميس، بالتصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الإفريقية.

وقال الدكتور محمد أبوالعلا، طبيب المنتخب الوطني الأول لكرة القدم، إن حمدي فتحي أصيب بشرخ في أحد عظمتي الذراع "الكعبرة "، وذلك بعد خضوعه لأشعة عقب عودة بعثة المنتخب من كينيا في احدى المستشفيات المتخصصة القريبة من المطار.

وكانت بعثة المنتخب الوطني قد عادت إلى القاهرة على متن طائرة خاصة قادمة من العاصمة الكينية نيروبي، بعد تأهل المنتخب رسمياً إلى نهائيات كأس الأمم الافريقية بالتعادل مع كينيا 1-1.

ويواصل المنتخب، بقيادة المدير الفني حسام البدري، معسكره المغلق بالقاهرة عقب وصوله استعدادًا لمواجهة جزر القمر يوم الاثنين المقبل ضمن الجولة الأخيرة من تصفيات كآس الأمم الافريقية.

ويحصل كل لاعب بالمنتخب الوطنى على مكافأة قدرها 200 ألف جنيه، بعد التأهل رسمياً لأمم افريقيا 2022 على خلفية التعادل الإيجابى مع كينيا بالعاصمة نيروبى 1-1 فى الجولة الخامسة من التصفيات.

وبتعادله مع كينيا بهدف لمثله، رفع منتخب مصر رصيده من النقاط إلى 9، متساوياً مع جزر القمر.

ويتبقى لمنتخب مصر مباراة واحدة بالتصفيات أمام جزر القمر يوم الاثنين المقبل ستكون على صدارة المجموعة بعد ضمان المنتخبين التأهل رسميا.