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مواعيد مباريات اليوم .. والقنوات الناقلة

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الشارقة - اميمة ياسر - تقام اليوم الجمعة 26 مارس عدة مباريات فى مختلف ملاعب العالم ضمن منافسات الموسم الكروى الجارى 2020-2021، على رأسها مباراة موريتانيا ضد  المغرب فى تصفيات أمم أفريقيا 2022.

مواعيد مباريات تصفيات كأس أمم أفريقيا والقنوات الناقلة

بوروندي  X جمهورية إفريقيا الوسطى - الساعة الثالثة عصرا على قناة beIN Sports 1 HD Premium

إسواتيني  X غينيا بيساو - الساعة الثالثة عصرا على قناة beIN Sports 1 HD Premium

الرأس الأخضر   X  الكاميرون - الساعة السادسة مساء على قناة beIN Sports 1 HD Premium 

الكونغو    X السنغال - الساعة السادسة مساء على قناة beIN Sports 1 HD Premium 

   

النيجر  X   كوت ديفوار- الساعة السادسة مساء على قناة beIN Sports 1 HD Premium    

موريتانيا  X  المغرب - الساعة التاسعة مساء على قناة beIN Sports 1 HD Premium 

مباريات دولية ودية

أوزبكستان   X غانا - الساعة الثالثة عصرا 

تشيلي   X بوليفيا - الساعة الحادية عشر مساء

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مروان الهواري

مروان الهواري

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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