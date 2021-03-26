مواعيد مباريات اليوم .. والقنوات الناقلة

الشارقة - اميمة ياسر - تقام اليوم الجمعة 26 مارس عدة مباريات فى مختلف ملاعب العالم ضمن منافسات الموسم الكروى الجارى 2020-2021، على رأسها مباراة موريتانيا ضد المغرب فى تصفيات أمم أفريقيا 2022.
مواعيد مباريات تصفيات كأس أمم أفريقيا والقنوات الناقلة
بوروندي X جمهورية إفريقيا الوسطى - الساعة الثالثة عصرا على قناة beIN Sports 1 HD Premium
إسواتيني X غينيا بيساو - الساعة الثالثة عصرا على قناة beIN Sports 1 HD Premium
الرأس الأخضر X الكاميرون - الساعة السادسة مساء على قناة beIN Sports 1 HD Premium
الكونغو X السنغال - الساعة السادسة مساء على قناة beIN Sports 1 HD Premium
النيجر X كوت ديفوار- الساعة السادسة مساء على قناة beIN Sports 1 HD Premium
موريتانيا X المغرب - الساعة التاسعة مساء على قناة beIN Sports 1 HD Premium
مباريات دولية ودية
أوزبكستان X غانا - الساعة الثالثة عصرا
تشيلي X بوليفيا - الساعة الحادية عشر مساء