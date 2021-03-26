دورة ميامي: بارتي وهاليب تفلتان من خروج مبكر

الرياص - اسماء السيد - قراؤنا من مستخدمي تلغرام







ميامي : أفلتت الاسترالية آشلي بارتي المصنفة أولى عالميا وحاملة اللقب والرومانية سيمونا هاليب الثالث من خروج مبكر من دورة ميامي في كرة المضرب، أولى دورات الماسترز ألف نقطة لدى الرجال وثانية دورات الألف نقطة لدى السيدات، وبلغتا ثمن النهائي بشق النفس.

ولم يكن الظهور الاول لبارتي وهاليب في الدورة بعد اعفائهما من خوض الدور الاول على غرار المصنفات الـ32 الاوليات، سهلا واحتاجتا إلى ثلات مجموعات للتأهل للدور الثالث، ففازت الأسترالية على السلوفاكية كريستينا كوتسوا المصنفة 149 عالميا 6 3 و4 6 و7 5، وقلبت الرومانية خسارتها المجموعة الاولى أمام الفرنسية كارولين غارسيا إلى فوز 3 6 و6 4 و6 صفر.

وقالت الاسترالية "كان من المهم في هذه المباراة المثابرة ومحاولة معرفة كيفية (الفوز) شيئا فشيئاً. أنا سعيدة لاني لم استسلم ولاني منحت نفسي فرصة البقاء في السباق".

وعبرت كلمات بارتي عن فرحتها بالفوز بعدما كادت أن تجد نفسها خارج الدورة الاميركية حين تأخرت 3 5 و30 40 في الشوط التاسع على ارسال منافستها في المجموعة الثالثة الحاسمة.

وانتفضت بارتي واستعادت زمام المبادرة، لكن مع الكثير من الخوف عندما كان ترسل حيث حصلت كوتسوا على ثلاث كرات لمعادلة النتيجة 6 6، غير أن الاسترالية سددت كرتين ساحقتين من اجمالي 15 في المباراة، وخرجت فائزة في ساعتين و27 دقيقة.

وغابت بارتي عن دورات التنس في عام 2020 بعد قرار عدم رغبتها بمغادرة بلادها، ولم تعد الى ملاعب الكرة الصفراء سوى في كانون الثاني/يناير هذا العام حيث وصلت الى الدور ربع النهائي من بطولة استراليا المفتوحة، أولى بطولات الغراند سلام.

وضربت بارتي (24 عاما) التي تدافع في ميامي عن لقبها الذي احرزته عام 2019 (لم تنظم عام 2020 بسبب فيروس كورونا)، وعن صدارة ترتيب اللاعبات المحترفات بمواجهة اليابانية ناومي أوساكا، موعدا في ثمن النهائي مع اللاتفية يلينا أوستابينكو، بطلة رولان غاروس عام 2017، الفائزة بصعوبة على البلجيكية كيرستن فليبكنز 6 2 و5 7 و6 3.

وعلى غرار بارتي، عانت هاليب في مباراتها الاولى في الدورة واضطرت لانقاذ كرة حاسمة لتقلب تأخرها في المجموعة الاولى إلى فوز أمام غارسيا.

وتقدمت الفرنسية بفضل ارسالها الناجح وقتاليتها في تبادل الكرات، 6 3 في المجموعة الاولى و3 1 في الثانية قبل أن تنهار.

واستعادت الرومانية التي طلبت وقتا مستقطعا طبيا لعلاج اصابة في كتفها الايمن، مستواها وحالت دون أن تتأخر 1 4، لتبدأ صعودها وتحسم الاشواط لصالحها وبالتالي المجموعة 6 4.

في المقابل، ارتكبت غارسيا المزيد من الأخطاء بعد خسارة ايقاعها لتعكس المجموعة الثالثة التي خسرتها صفر 6 تراجعها الكبير.

وتلعب هاليب في الدور التالي مع الليتوانية أناستازيا سيفاستوفا التي عادت بدورها من بعيد لتقلب تأخرها بالمجموعة الاولى الى فوز على الاميركية الشابة كوكو غوف المصنفة 31 عالميا 1 6 و6 2 و6 2.

وبلغت الدور ذاته التشيكية بترا كفيتوفا التاسعة بفوزها على الفرنسية أليزي كورنيه 6 صفر و6 4، لتلتقي البريطانية جوانا كونتا الفائزة على البولندية ماغدا لينيت 6 4 و7 5.

وعانت الاوكرانية إيلينا سفيتولينا الخامسة للتخلص من الاميركية شلبي رودجرز 3 6 و7 5 و6 3، وستواجه الروسية إيكاترينا ألكسندروفا التي تغلبت على الأرجنتينية ناديا بودوروسكا 6 صفر و6 4.

وفازت البولندية إيغا شفيونتيك الخامسة عشرة والمتوجة برولان غاروس العام الماضي، على التشيكية باربورا كريسيكوفا 6 4 و6 2، وستلعب ضد الكرواتية أنا كونجو الفائزة بدورها على الاميركية ماديسون كيز 6 4 و6 2.

وسحقت الألمانية أنجليك كيربر الـ24 منافستها المكسيكية ريناتا ساراسوا 6 صفر و6 صفر، وضربت موعدا مع المصنفة أولى عالميا سابقا البيلاروسية فيكتوريا أزارينكا التي تأهلت من دون أن تلعب امام الالمانية لورا سيغموند المنسحبة بسبب اصابة في الركبة.

وعند الرجال، تأهل إلى الدور الثاني الكرواتي مارين سيليتش بفوزه على الارجنتيني فيديريكو كوريا 6 3 و2 6 و6 4، والإيطالي لورنتسو موسيتي الذي وصل إلى نصف نهائي دورة أكابولكو المكسيكية الاسبوع الماضي، بفوزه على الاميركي مايكل مو 6 4 و6 4.