شكرا لقرائتكم خبر عن حمدي فتحي يغيب عن مباريات الأهلي 6 أسابيع بعد الإصابة مع المنتخب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يغيب حمدى فتحى، لاعب الأهلى، عن مباريات الفريق فترة لن تقل عن ستة أسابيع بعد إصابته بشرخ فى الذراع خلال مباراة مصر وكينيا أمس، وأثبتت الأشعة التى أجراها اللاعب خلال الساعات الماضية إصابته بشرخ فى الذراع ويحتاج لفترة علاج لن تقل عن ستة أسابيع.

وغادر حمدى فتحى مباراة مصر وكينيا أمس فى الدقيقة 70 للإصابة فى الذراع وأجرى أشعة صباح اليوم بمجرد وصول بعثة منتخب مصر للقاهرة أثبتت إصابته بشرخ فى الذراع ويحتاج ستة أسابيع للتعافى من الإصابة.

وباتت الإصابة بقميص منتخب مصر كابوساً يطارد حمدى فتحى، الذى سرعان ما يجد نفسه طريحاً على الأرض بمجرد الظهور مع الفراعنة متألقاً كعادته، فقد أعلن الدكتور محمد أبو العلا، طبيب المنتخب الوطنى الأول لكرة القدم، أن إصابة حمدى فتحى بشرخ فى أحد عظمتى الذراع "الكعبرة" بعد خضوعه لأشعة عقب عودة بعثة المنتخب من كينيا فى أحد المستشفيات المتخصصة القريبة من المطار.

وتعرض حمدى فتحى لهذه الإصابة بعدما شارك مع منتخب مصر فى مباراة كينيا التى انتهت بالتعادل الإيجابى بهدف لكل فريق وأعلنت صعود الفراعنة لنهائيات كأس الامم الافريقية الكاميرون 2022.

إصابة حمدى فتحى ستبعده عن مواجهات مصيرية للأهلى عقب نهاية فترة الاجندة الدولية، حيث يخوض المارد الأحمر مباريات حاسمة سواء على صعيد دورى الأبطال الأفريقى أو بطولة الدورى.

ولم تكن هذه هى المرة الأولى التى يتعرض لها حمدى فتحى للإصابة بقميص الفراعنة، فلقد تعرض النجم الموهوب للإصابة بقطع فى غضروف الركبة فى 11 نوفمبر 2019 خلال تدريبات منتخب مصر ليغيب عن الملاعب طيلة تسعة أشهر كاملة بعدما أجرى عملية جراحية وخاض برنامجا تأهيليا استمر لشهور طويلة.

وخسر الأهلى والفراعنة جهود اللاعب المتألق دفاعاً وهجوماً فترة ليست بالقصيرة قبل أن يعود ويحجز مكاناً أساسياً بتشكيلة المارد الاحمر وسط صراع مع زميليه أليو ديانج وعمرو السولية، كما عاد لتشكيلة الفراعنة وأصبح هداف المنتخب الوطنى فى عهد مدربه حسام البدرى بهدفين واستطاع أن يظهر بصفة أساسية على حساب محمد الننى نجم أرسنال الإنجليزى.

وعادت إلى القاهرة بعثة المنتخب الوطنى على متن الطائرة الخاصة قادمة من العاصمة الكينية نيروبى بعد تأهل المنتخب رسميا إلى نهائيات كأس الأمم الافريقية بالتعادل مع كينيا 1-1.

ويواصل المنتخب الوطنى معسكره المغلق بالقاهرة عقب وصوله استعدادًا لمواجهة جزر القمر يوم الاثنين المقبل ضمن الجولة الأخيرة من تصفيات كآس الأمم الافريقية.