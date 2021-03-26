شكرا لقرائتكم خبر عن تدريبات بدنية للاعبى الزمالك فى مجمع الصالات استعداداً لبطل الجزائر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدى لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك جانباً من التدريبات البدنية قبل انطلاق مران اليوم، الجمعة، بمجمع صالات الدكتور أشرف صبحى، وفضل فرناندو مدرب الأحمال أداء اللاعبين للإطالات بمجمع الصالات قبل بدء التدريبات الجماعية، ويسعى الجهاز الفنى للفريق بقيادة الفرنسى باتريس كارتيرون للوصول لأعلى معدلات اللياقة البدنية استعدادا للفترة المقبلة.

ويستعد الزمالك للقاء مولودية الجزائر فى الجولة الخامسة من دور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا، المقرر له يوم 3 أبريل المقبل بالجزائر.

ويحتاج الزمالك لضرورة تحقيق الفوز أمام المولودية بالجزائر ثم تونجيث السنغالى بالقاهرة مع خسارة بطل الجزائر مباراة الجولة السادسة أمام الترجى ليتأهل الأبيض للدور المقبل كثانى المجموعة برفقة الترجى الذى ضمن التأهل رسميا بالفوز على الأبيض فى الجولتين الثالثة والرابعة من البطولة.

ويحتل الزمالك المركز الثالث فى المجموعة برصيد نقطتين، فيما يحتل الترجى التونسى الصدارة بالمجموعة الرابعة برصيد 10 نقاط، بينما يحتل فريق مولودية الجزائر المركز الثانى برصيد 8 نقاط وأخيرا تونجيث السنغالى برصيد نقطة واحدة.

ويسعى كارتيرون لإثبات جدارته بالعودة لتدريب الزمالك مرة أخرى، بعدما تسبب قدومه لقيادة الفريق فى ولاية ثانية خلفا للبرتغالى باتشيكو، فى حالة انقسام ما بين مؤيد ومعارض، وزاد من الوضع قسوة سقوط الفريق فى أولى مباريات المدرب الفرنسى أمام الترجى بهدف وحيد فى الجولة الرابعة لدورى الأبطال باستاد القاهرة، لذا يحتاج كارتيرون لتحقيق الفوز للتأكيد على جدارته وقوته الفنية فى قيادة الفريق الأبيض.