شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يستأنف على حكم “فيفا” فى قضية حمدى النقاز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدم مسؤولو الزمالك مستندات جديدة للاتحاد الدولى لكرة القدم “فيفا” فى قضية التونسى حمدى النقاز، بعد الحكم الصادر مؤخراً لصالح لاعب الترجى التونسى الحالى، وكان الزمالك تلقى خطابا رسميا من الاتحاد الدولى يُفيد بتغريم النادى مليون و200 ألف دولار لصالح حمدى النقاز، بعد فسخ عقده من جانب واحد.

واستأنف مسؤولو الزمالك على الحكم الصادر، وقدمت اللجنة المكلفة بإدارة النادى مستندات جديدة تُفيد بحصول حمدى النقاز على مستحقاته المالية على 4 دفعات، وفقا للعقد الموقع بين النادى واللاعب.

وتنتظر اللجنة المكلفة بإدارة الزمالك تحديد موعد لجلسة استماع بالفيفا بحضور محامى النادى وحمدى النقاز لحسم الملف.

وكان الجهاز الفنى للزمالك، بقيادة باتريس كارتيرون، قد قرر إلغاء المباراة الودية التى كان مقررا لها اليوم، الجمعة، أمام فريق الشباب بالنادي.

ويحتاج الزمالك لتحقيق الفوز أمام المولودية بالجزائر ثم تونجيث السنغالى بالقاهرة، مع خسارة بطل الجزائر مباراة الجولة السادسة أمام الترجى ليتأهل الأبيض للدور المقبل كثانى المجموعة برفقة الترجى الذى ضمن التأهل رسميا بالفوز على الأبيض فى الجولتين الثالثة والرابعة من البطولة.

ويحتل الزمالك المركز الثالث فى المجموعة برصيد نقطتين، فيما يحتل الترجى التونسى الصدارة بالمجموعة الرابعة برصيد 10 نقاط، بينما يحتل فريق مولودية الجزائر المركز الثانى برصيد 8 نقاط وأخيرا تونجيث السنغالى برصيد نقطة واحدة.