شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يمنح لاعبيه راحة 24 ساعة ويستأنف مرانه صباح الأحد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - منح‏ الجهاز الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الفريق راحة من التدريبات غدًا ‏السبت، على أن يستأنف مرانه صباح بعد غدٍ، ضمن التحضيرات لمواجهة المريخ المقرر إقامتها فى السودان 3 أبريل المقبل، بالجولة الخامسة للمجموعة الأولى بدور ‏المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.‏

وخاض الفريق الأول تجربة ودية أمام فريق الشباب أمس؛ لتجهيز جميع اللاعبين، وأدى ‏تدريبات استشفائية صباح اليوم على ملعب التتش استمرت لمدة ساعة؛ للتخلص من ‏الإجهاد العضلي.‏

وكان مجلس إدارة الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، قرر تكليف خالد الدرندلي، ‏أمين الصندوق، برئاسة بعثة الفريق الأول لكرة القدم في رحلة السودان المقرر لها يوم 31 ‏مارس الجاري لمواجهة المريخ.‏

على صعيد متصل، استقر الجهاز الفني للأهلي بقيادة بيتسو موسيماني على العودة لسياسة التدوير بين اللاعبين خلال الفترة القادمة، للتعامل مع ضغط المباريات الكبير الذي ينتظر الفريق الأحمر بعد استئناف المسابقات وعقب نهاية التوقف الدولي لظروف مشاركة منتخب مصر في التصفيات الإفريقية، وخشية من تعرض المجموعة الأساسية للإجهاد والإصابات.

ويرغب الجهاز الفني للأهلي في تطبيق سياسة التدوير بين اللاعبين لأنه مُقدم على خوض 8 مباريات في شهر أبريل سواء في الدوري أو دوري أبطال إفريقيا، وهو ما يجعل الجهاز الفني متخوفا من تعرض لاعبيه للإصابات، لاسيما أنه يخوض تحديات قوية مثل مباراتيه الإفريقيتين ضد المريخ السوداني وسيمبا التنزاني ومواجهة الزمالك بقمة الدوري.

ويحاول موسيماني ومعاونيه استغلال عودة عدد من اللاعبين المصابين في تطبيق سياسة التدوير مثل وليد سليمان وناصر ماهر ومن قبلهما صلاح محسن، بخلاف ترقب أكثر من لاعب للمشاركة الأساسية مثل سعد سمير ورامي ربيعة وأكرم توفيق وأحمد رمضان بيكهام ووالتر بواليا.