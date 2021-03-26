الأهلي يمنح لاعبيه راحة 24 ساعة ويستأنف مرانه صباح الأحد

شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يمنح لاعبيه راحة 24 ساعة ويستأنف مرانه صباح الأحد والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - منح الجهاز الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الفريق راحة من التدريبات غدًا السبت، على أن يستأنف مرانه صباح بعد غدٍ، ضمن التحضيرات لمواجهة المريخ المقرر إقامتها فى السودان 3 أبريل المقبل، بالجولة الخامسة للمجموعة الأولى بدور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.
وخاض الفريق الأول تجربة ودية أمام فريق الشباب أمس؛ لتجهيز جميع اللاعبين، وأدى تدريبات استشفائية صباح اليوم على ملعب التتش استمرت لمدة ساعة؛ للتخلص من الإجهاد العضلي.
وكان مجلس إدارة الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، قرر تكليف خالد الدرندلي، أمين الصندوق، برئاسة بعثة الفريق الأول لكرة القدم في رحلة السودان المقرر لها يوم 31 مارس الجاري لمواجهة المريخ.
على صعيد متصل، استقر الجهاز الفني للأهلي بقيادة بيتسو موسيماني على العودة لسياسة التدوير بين اللاعبين خلال الفترة القادمة، للتعامل مع ضغط المباريات الكبير الذي ينتظر الفريق الأحمر بعد استئناف المسابقات وعقب نهاية التوقف الدولي لظروف مشاركة منتخب مصر في التصفيات الإفريقية، وخشية من تعرض المجموعة الأساسية للإجهاد والإصابات.
ويحاول موسيماني ومعاونيه استغلال عودة عدد من اللاعبين المصابين في تطبيق سياسة التدوير مثل وليد سليمان وناصر ماهر ومن قبلهما صلاح محسن، بخلاف ترقب أكثر من لاعب للمشاركة الأساسية مثل سعد سمير ورامي ربيعة وأكرم توفيق وأحمد رمضان بيكهام ووالتر بواليا.