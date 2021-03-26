شكرا لقرائتكم خبر عن "اضحك الصورة تطلع حلوة".. لاعبو الأهلي يتبادلون الابتسامات فى المران.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد مران النادي الأهلي، الذى أقيم صباح اليوم الجمعة على ملعب التتش بمقر القلعة الحمراء في الجزيرة، تبادلاً للابتسامات بين لاعبى الفريق بجانب وصلات استعراضية على هامش التدريب، فى حالة إيجابية بين اللاعبين بعيداً عن الضغوط قبل استئناف المباريات الرسمية في شهر أبريل المقبل، والتى تبدأ بمواجهة قوية مع الهلال السوداني خارج الديار، فى الجولة الخامسة لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

وظهرت السعادة على لاعبى الأهلي خلال المران فى غياب عدد من اللاعبين الدوليين لمشاركتهم مع المنتخب الوطنى فى التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس الأمم.



اجاي وبانون

من جهته عقد بيتسو موسيماني، المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلي، جلسة منفردة مع ناصر ماهر، لاعب الفريق، على هامش المران الذى أقيم صباح اليوم. وتأتي جلسة موسيماني مع «ناصر» ضمن الجلسات التحفيزية التى يعقدها المدير الفنى مع اللاعبين؛ سواء بشكل جماعى أو فردي. ويسعى المدرب الجنوب أفريقى لتجهيز جميع اللاعبين للمرحلة المقبلة، حيث خاض الفريق ودية أمس مع فريق الشباب بالنادي، وأدى مرانه صباح اليوم.



ناصر ماهر

ناصر ماهر غائب عن مباريات الأهلى منذ فترة طويلة بسبب إصابته فى الكتف ويتمنى الجهاز الفنى جاهزيته الفنية ليكون فى أفضل صورة حتى يشارك مع محمد مجدى افشة فى وسط الملعب .



موسيماني

ويستعد الأهلى لمواجهة المريخ السوداني التى تقام يوم 3 أبريل المقبل، ضمن منافسات الجولة الخامسة فى دور المجموعات لدورى أبطال أفريقيا.



الشحات وعلي لطفي

من ناحية أخرى، قرر مسئولو نادى النجوم تأجيل أية مفاوضات بشأن التعاقد مع كريم فؤاد لاعب الفريق والمعار إلى إنبى لحين انتهاء الإعارة بنهاية الموسم الحالي، لاسيما بعد دخول اللاعب اهتمام أكثر من نادى للتعاقد معه سواء الأهلى الذى يرغب فى ضم اللاعب أو إنبى الذى يرغب فى الحفاظ عليه بعد انتهاء الإعارة.