شكرا لقرائتكم خبر عن ثنائية للجزيرى واستبعاد ساسى وخسارة ديانج أبرز لقطات أجانب مصر بتصفيات أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت منافسات التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الافريقية الكاميرون 2022 حضوراً للمحترفين الأجانب في الايجيبشن ليج فلقد تألق سيف الدين الجزيرى مهاجم الزمالك وقص شريط أهدافه الدولية مع نسور قرطاج في لقاء شهد استبعاد زميله فرجانى ساسى لأسباب فنية فيما واصل المالى أليو ديانج لاعب الاهلى تألقه مع منتخب بلاده رغم تعرضه للخسارة في هذه الجولة من التصفيات..

سيف الدين الجزيرى يقص شريط الأهداف الدولية بثنائية وغياب ساسى

حسم منتخب تونس الديربي العربي لصالحه بعدما تغلب على ليبيا 5 / 2 في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الخميس، على ملعب "شهداء بنينا" ضمن منافسات الجولة الخامسة وقبل الأخيرة للمجموعة العاشرة من دور المجموعات فى تصفيات كأس أمم أفريقيا.

شهدت المباراة تسجيل سيف الدين الجزيري مهاجم الزمالك المعار من المقاولون العرب تسجيل هدفين وهما أول أهدافه الدولية مع المنتخب التونسي.

وجاءت أهداف المباراة عن طريق كل من مؤيد اللافي هدفين لليبيا في الدقيقتين 21، 54، ولفريق تونس كل من الياس السخيري 39، محمد دراغر 51، أنيس بن سليمان، 84، وسيف الدين الجزيري هدفين 48، و90.

وشهدت المباراة استبعاد فرجانى ساسى صانع العاب الزمالك من حسابات المنتخب التونسى حيث خرج من قائمة المباراة لأسباب فنية.

ديانج يتألق مع مالى رغم الخسارة من غينيا

تأهل منتخب غينيا رسمياً الى بطولة كأس الأمم الأفريقية المقبلة بعد انتزاع الأخير فوزاً صعباً بهدف نظيف في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الأربعاء على ملعب "28 سبتمبر"، ضمن مباريات الجولة الخامسة وقبل الأخيرة من التصفيات المؤهلة لبطولة الكاميرون المقبلة، حيث جاء هدف فريق غينيا في الدقيقة 76 عن طريق اللاعب سايدوبا سوماه.

بهذه النتيجة توقف رصيد منتخب مالي عند النقطة 13 في صدارة المجموعة الأولى وقد ضمن تأهله في وقت سابق، بينما عزز المنتخب الغيني تواجده في البطولة القارية المقبلة بالوصول الى النقطة 11 بفارق 5 نقاط عن أقرب ملاحقيه ناميبيا.

شارك في المباراة بصفة أساسية نجم النادي الأهلي أليو ديانج وحتى نهاية المباراة وقدم أدءاً متميزاً في الوقت الذي يراقب فيه عدد من الأندية الأوروبية وتحديداً بالدوري التركي، فيما أشارت تقارير الى مراقبة المدير الجنوب أفريقي للمارد الأحمر بيتسو موسيماني أداءه خلال المواجهة رغبة في منحه فرصة اللعب أساسياً.