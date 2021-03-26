شكرا لقرائتكم خبر عن الجونة يعزي رزاق سيسية فى وفاة والدته وشقيقتيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص نادي الجونة على تقديم واجب العزاء لرزاق سيسية، لاعب الاتحاد السكندري، والذى فقد والدته وشقيقتيه فى حادث بالأمس، وكتب الجونة عبر حسابه على تويتر، "يتقدم نادى الجونة بخالص التعازى لنادى الاتحاد السكندري ولاعبه رزاق سيسيه فى وفاة عائلته (والدته وشقيقتيه).. راجين من الله ان يلهم اللاعب الصبر والسلوان".



الجونة

من جانبه، نعى مجلس إدارة نادى الإتحاد السكندرى برئاسة محمد مصيلحى عائلة المحترف رزاق سيسيه لاعب الفريق الأول لكرة القدم فى ظل وفاة والدته واثنين من شقيقاته إثر حادث أليم.

وحرص حسام حسن المدير الفني لفريق الاتحاد السكندرى، على تحفيز رزاق سيسيه مهاجم الفريق المعار من الزمالك، بعد تراجع منتخب بلاده "كوت ديفوار" عن ضمه، خلال المعسكر الذى انطلق قبل أيام ويستمر حتى نهاية الشهر الجاري.