شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون يسعى لإعادة توهج بن شرقى وزيزو مع الزمالك من جديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يسعى الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لنادى الزمالك، إلى إعادة توهج المغربى أشرف بن شرقى وأحمد سيد زيزو من جديد رفقة القلعة البيضاء بعدما تراجع مستواهما هذا الموسم.

ويمنى كارتيرون نفسه باستعادة الثنائى بريقهما بعدما قادا الزمالك إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا في النسخة الماضية رغم عدم التتويج بالبطولة إلا أنهم دائمًا كانا يظهران بقوة في الموسم الماضي.

واًصبح الثنائى بن شرقي وزيزو لا غنى عنهما في تشكيل الفريق في أي وقت، ولكن جاءت يعانى الثنائى حاليا من تراجع كبير في مستواهما مما هدد الفريق بالخروج من بطولة أفريقيا، بالإضافة إلى نزيف النقاط الذى فقده الفريق في بطولة الدورى.

الموسم الماضى

نجح أشرف بن شرقي خلال 9 مباريات في دوري أبطال إفريقيا تسجيل 5 أهداف وصنع 3 آخرين في 808 دقائققة، بينما خاض أحمد زيزو 11 لقاء لم يزر بها الشباك وصنع هدفين خلال 907 دقائق.

وفي الدوري، خاض بن شرقي 22 مباراة سجل خلالها 3 أهداف وصنع مثلهم خلال 1432 دقيقة وهدف في كأس مصر وهدفين في كأس السوبر الأفريقي، بينما زيزو سجل 7 أهداف في 26 مباراة وصنع 3 آخرين في 1900 دقيقة، وهدف في كأس مصر.

الموسم الحالي

على عكس أرقام الموسم الماضى، جاءت أرقام الثنائى، حيث فشل الثنائي في إحراز أي هدف أو صناعة خلال 4 مباريات بدوري أبطال إفريقيا، وفي الدوري نجح المغربي بنشرقي في تسجيل 5 أهداف خلال 13 مباراة منها 3 ضربات جزاء ولم يصنع أي هدف، بينما نجح زيزو خلال 13 لقاء، فى إحراز هدف من ركلة جزاء، وصناعة 3 أهداف، مع إهدار الثنائي 10 فرص محققة مجتمعين.