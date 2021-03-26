شكرا لقرائتكم خبر عن كواليس غرفة الملابس.. عندما قال الراحل صالح سليم لمهاجم الأهلي: "هتفشل" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

دائماً ما تشهد غرفة خلع ملابس الأندية العديد من الكواليس التى يتم الكشف عن بعضها، فيما يتبقّى الكثير منها بمثابة أسرار لا يعلم عنها أحد شيئاً، وغالباً ما يكون لهذه الكواليس دور كبير فى العديد من القرارات المهمة التى قد تؤثر فى مستقبل بعض اللاعبين، لأن غرفة ملابس الفرق تُعد "المطبخ" الذى تخرج منه الشرارة الأولى لقرارات مهمة وتعليمات قوية ويكون لها دور كذلك فى تحقيق الانتصارات والصعود إلى منّصة التتويج، كما يكون لها دور كذلك فى استقبال الهزائم وخسارة البطولات، كما تشهد غرفة الملابس مناقشات صاخبة أحياناً ووصلات هزار أحياناً أخرى، لذا سنقدم فى سياق التقرير التالى كواليس بعض ما يحدث فى غرف الملابس بالكرة المصرية.

وواصل مهاجم الأهلي الأسبق: جلست مرة واحدة مع صالح سليم .. كان عمري وقتها 17 عام وكنت وقتها قد حصلت على عرض باللعب بنادي شتوتجارت الألماني.

ورغم أن مدرب الأهلي كان يرغب في الاعتماد عليّ وقتها لكني كنت أرغب في الاحتراف الخارجي خاصة أنني كنت صغير السن.

واستطرد أحمد صلاح حسني : نصحني والدي بالتأني في هذه الخطوة كما قال لي الراحل صالح سليم: لا ترحل حالياً.. ستفشل في ألمانيا إلا إذا كتان معدنك قوي لان تعرف إلا النظام الدقيق والاحترافية الشديدة.

وأكد الفنان أحمد صلاح حسني، أنه كان أول ناشئي مصري يحترف في أوربا .. فقد رحل قبل أحمد سحام ميدو الذي لحق به بعد ثلاث مواسم تقريباً.